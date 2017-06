Die SP ist raus. Die Wähler haben der Partei bei den Stadtratswahlen die rote Karte gezeigt. Der einzige linke Sitz geht an die FDP, der Stadtrat rückt somit nach rechts.

Für die SP ist es eine historische Wahlschlappe: Erstmals seit über 70 Jahren ist sie nicht mehr im Stadtrat vertreten. Was bedeutet es für die Stadt, wenn die wählerstärkste Partei aussen vor bleibt?

«Es ist für die Stadt nicht gut, dass die SP nicht mehr im Stadtrat vertreten ist», sagt GLP-Präsident Roland Agustoni. SVP-Präsident Daniel Vulliamy und FDP-Präsident Christoph von Büren pflichten ihm bei. «Die Arbeit ist einfacher, wenn alle grossen Parteien am Tisch sitzen», sagt Vulliamy.

Dass der Stadtrat in seiner neuen Konstellation fundamental anders als bisher entscheiden wird, glauben die drei Parteipräsidenten nicht. «Jeder Stadtrat will das Beste für die Stadt», sagt Vulliamy. Parteipolitik komme da erst an zweiter Stelle. Zudem bestehe, so Agustoni, in der Gemeindeversammlung ein natürliches Korrektiv. «Die SP wird sich hier verstärkt einbringen», ist Agustoni überzeugt.

Das muss sie, denn ihr fehlt künftig der direkte Draht ins Ratszimmer, dorthin also, wo die Entscheide fallen oder doch zumindest vorgespurt werden. Vulliamy beneidet die SP nicht um ihre neue Rolle. Er weiss, wovon er spricht: Bis vor vier Jahren war er mit seiner SVP in der Opposition. 12 Jahre lang war die SVP nicht im Stadtrat. Die CVP ist seit bald acht Jahren nicht mehr im Stadtrat – und wird auch in der kommenden Amtsperiode nicht im Gremium vertreten sein.

«Ein hartes Brot», blickt Vulliamy auf die sitzlose Zeit zurück. Zum einen, weil man die Werte und Ideale, die eine Partei immer auch verkörpert, nicht in die Geschäftsentwicklung einbringen kann. Zum anderen, «weil man den Informationen stets hinterherrennt», sagt Vulliamy.

In die umgekehrte Richtung führt der Weg: Es bleibt in der Opposition nur die Flucht nach vorne. Sprich: «Man muss sich selber inszenieren», sagt Vulliamy. Die SP muss ihre Rolle nun neu definieren. Wie sie das tun wird, wie akzentuiert sie auftreten wird, wird sich weisen. Von Büren hofft, dass die SP nicht «Opposition um der Opposition willen macht», sondern weiterhin für die Sache, also die Stadt, arbeitet.

Der schwierige Weg zurück

Ein Vorteil als Oppositionspartei ist es, dass man freier auftreten kann und nicht auf den eigenen Stadtrat Rücksicht nehmen muss. «Das stimmt», sagt Vulliamy. «Aber mitentscheiden zu können, bringt mehr.» Er weiss zudem: «Wenn man erst einmal nicht mehr im Stadtrat sitzt, ist es schwierig, wieder hineinzukommen.»

Mit dem Rauswurf der SP hat in Rheinfelden kaum jemand gerechnet. Politbeobachter gingen davon aus, dass neben den drei Bisherigen – Franco Mazzi (FDP), Walter Jucker (SVP) und Hans Gloor (parteilos) – SP-Mann Peter Koller sowie Susanna Schlittler (FDP) oder Sandra Frei (CVP) das Rennen machen. Den GLP-Kandidaten Dominik Burkhardt, der den Sitz von Béa Bieber verteidigen sollte, hatten nur wenige auf der Rechnung. Umso grösser ist die Freude bei Roland Agustoni, dass es geklappt hat: Burkhardt holte sich den fünften Sitz – mit 28 Stimmen Vorsprung auf Koller. «Wir haben drei Monate lang intensiv dafür gearbeitet», blickt der GLP-Präsident zurück. Agustoni, der bis 2010 selber der SP angehörte, fügt schelmisch hinzu: «Wir sind in der Mitte und Dominik Burkhardt hat ein linkes und ein rechtes Ohr.»

Die zweite grosse Wahlsiegerin ist die FDP. Nach acht Jahren stellen die Freisinnigen wieder zwei Stadträte. «Ein wirklich toller Tag», blickt FDP-Präsident von Büren auf den Sonntag zurück. Das Erfolgsrezept? «Wir hatten mit Susanna Schlittler eine Kandidatin, die mit ihrer Erfahrung und ihren Qualitäten voll überzeugte.»