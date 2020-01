Spraydosen illegal im Bach entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Sonntag ging bei der Polizei Oberes Fricktal die Meldung ein, dass im Rümmetbächli, im Gebiet Bündtenweg an der Gemeindegrenze zu Frick, mehrere Dosen treiben. Die ausgerückte Polizeipatrouille konnte anschliessend mehrere im Bach schwimmende Farbspraydosen feststellen, wie es in einer Mitteilung der Polizei Oberes Fricktal heisst. Die Spraydosen seien sofort aus dem Bach gefischt und sichergestellt worden.

«Vermutlich wurden die Farbspraydosen vorgängig für eine Sprayerei verwendet und nach dem Gebrauch durch die bislang unbekannte Täterschaft einfach im Bach entsorgt», schreibt die Polizei weiter. Sie bittet deshalb Personen, die in diesem Zusammenhang Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft machen können, sich zu melden. Die Polizei Oberes Fricktal ist unter der Telefonnummer 062 865 11 33 erreichbar. (az)