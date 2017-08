Als Hausherr begrüsste Urs Hofmeier, Geschäftsführer der Schweizer Salinen, die Gäste im Filmraum des Verwaltungsgebäudes. Er erklärte, dass die Schweizer Salinen schon lange nach einer Lösung für den Wärmeüberschuss gesucht hätten und die Crevetten-Farm von den Schweizer Salinen die Wärme für die Aufzucht beziehen wird. Ein grosses Lob sprach Hofmeier der öffentlichen Hand für die zielführende Zusammenarbeit aus.

Seit Ende Juli ist der Bau der Halle auf dem Gelände der Saline Riburg im Gang. Rafael Waber, Geschäftsführer von Swiss Shrimp, erläuterte den Produktionsprozess. In 16 Becken, von denen immer zwei zu einem 7,5-Tonnen-Modul verbunden sind, sollen jährlich 60 Tonnen Crevetten gezüchtet und geerntet werden. Dazu braucht das Salzwasser in den Becken, in denen die Tiere ein halbes Jahr heranwachsen, eine Temperatur zwischen 28 und 30 Grad.

Hofmeier und Waber führten ihre Gäste über das Areal der Schweizer Salinen zur Baustelle, wo schon mit Fundamentarbeiten begonnen wurde. Regierungsrat Urs Hofmann zeigte sich in seiner Ansprache vor dem Apéro begeistert von der ökologisch sinnvollen Kooperation der beiden Unternehmen. Der Kanton Aargau sei auf innovative Unternehmen angewiesen, sagte Hofmann. Die Produktion der Shrimps soll in einem Jahr aufgenommen werden.