Gertrud Häseli lacht. Ja, natürlich sei es ihr aufgefallen, sagt die Gemeinderätin und Grünen-Grossrätin. Im Wittnauer Gemeinderat haben ab der kommenden Legislaturperiode die Frauen die Oberhand. Das steht fest, seit Emily Oertelt vergangene Woche in stiller Wahl ins Gremium gewählt wurde. Sie bildet ab 1. Januar gemeinsam mit den Bisherigen Gertrud Häseli, Anne-Marie Hänggi sowie Markus Schnidrig und Andreas von Mentlen die Gemeinderegierung.

Wittnau ist damit die grosse Ausnahme im Fricktal – ausser Elfingen (vier Frauen) hat nämlich keine andere Gemeinde mehr Frauen als Männer im Gemeinderat. Ändern könnte das bis zum Legislaturbeginn nur noch in Obermumpf. Dort fehlen allerdings nach wie vor zwei Kandidaten. Mit Gemeindeammann Eva Frei sitzt derzeit eine Frau im Gemeinderat.

Gesellschafts- statt Finanzpolitik

Häseli freut sich auf die Arbeit in der neuen Zusammensetzung, sie sei eine Chance. Denn Häseli erhofft sich auch einen kleinen Wandel; «etwas mehr Gesellschafts- statt Finanzpolitik», wie sie es ausdrückt. Bisher seien bei den Entscheiden vordergründig die Finanzen und das Budget ausschlaggebend gewesen. Sogar ein Zettel mit einem entsprechenden Zitat hing im Gemeindehaus und erinnerte die amtierenden Gemeinderäte an diese Devise.

«Ich wünsche mir vom Gemeinderat in der neuen Zusammensetzung eine menschennähere Politik», so Häseli. Natürlich ohne die Finanzen der Gemeinde zu arg zu strapazieren.

Gertrud Häseli hat bereits Erfahrung mit Gremien, in denen Frauen in der Überzahl sind – und es sind gute Erfahrungen. So besteht etwa der Vorstand der Wohnbaugenossenschaft Wittnau ebenso aus drei Frauen und zwei Männern.

Die Genossenschaft hat diesen Sommer zwei Mehrfamilienhäuser mit günstigem Wohnraum im Zentrum fertiggestellt. Im August konnte die Genossenschaft vermelden: Alle Wohnungen in den beiden Häusern sind vermietet. «Es ist ein Erfolgsprojekt», sagt Häseli, will den Erfolg aber nicht nur auf die Zusammensetzung des Vorstands zurückführen. «Aber es zeigt, dass Frauen der Aufgabe gewachsen sind.»

Überhaupt ist Häseli der Meinung, dass «gemischte Teams gute Teams» seien. Eine Aussage, die auch der neue Gemeindeammann Andreas von Mentlen macht. Angesprochen auf die Frauenmehrheit, sagt er: «Wichtig ist, dass der Gemeinderat aus fähigen Leuten besteht – ob dies Männer oder Frauen sind, ist unbedeutend.»

Gute Diskussionskultur

Auch Gertrud Häseli ist der Meinung, dass neben der Geschlechterverteilung auch andere Faktoren wichtig sind. Sie will in der neuen Legislatur denn auch etwas beibehalten: In der Vergangenheit habe es der Gemeinderat stets geschafft, in einem angenehmen Klima zusammenzuarbeiten. «In Sachgeschäften konnten wir verschiedene Meinungen haben und darüber diskutieren. Auf persönlicher Ebene fanden wir danach immer wieder zusammen», so Häseli.