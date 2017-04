Schweizer Einkaufstouristen hielten die Beamten an den deutschen Zollstellen auch im vergangenen Jahr auf Trab. Das zeigt ein Blick in die kürzlich veröffentlichten Jahresstatistiken der Hauptzollämter in den grenznahen Regionen. Darin festgehalten ist die Anzahl bearbeiteter Ausfuhrbestätigungen.

Gar einen neuen Stempel-Rekord verzeichnet das Hauptzollamt Lörrach. Insgesamt 6,4 Millionen Ausfuhrscheine hat das Hauptzollamt bearbeitet. Das sind 100 000 Zettel oder 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Einkaufstourismus attraktiv

In den Bereich des Hauptzollamts Lörrach fällt unter anderem der Grenzübergang Rheinfelden. Die Zollämter führen nach eigenen Angaben allerdings keine Statistik über einzelne Zollstellen. Somit lässt sich nicht sagen, wie viele Ausfuhrscheine etwa am Zoll in Rheinfelden gestempelt wurden.

Klar ist hingegen der Grund für die vielen Scheine: Wer seinen Einkauf an der Grenze abstempeln lässt, bekommt im Geschäft die 7 respektive 19 Prozent Mehrwertsteuer zurück. «Wegen des Preisvorteils durch den günstigen Wechselkurs und aufgrund der zusätzlichen Ersparnis der Mehrwertsteuer erledigen viele Schweizer ihre Einkäufe nach wie vor in der nahen deutschen Grenzregion», sagt Antje Bendel, Pressesprecherin des Hauptzollamts Lörrach.

Bestätigt wird dies durch die Zahlen, die das Hauptzollamt Singen liefert. «Hier hat sich die Anzahl Zettel auf einem hohen Niveau stabilisiert», sagt Pressesprecher Michael Hauck und konstatiert: «Das Einkaufen in Deutschland ist für Schweizer Kunden nach wie vor sehr attraktiv.»

Rund 11,23 Millionen Ausfuhrzettel wurden an den Zollstellen des Hauptzollamts Singen abgefertigt. Demnach ist die Anzahl Abstempelungen gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2015 leicht gesunken, um 50 000 Zettel.

70 000 Scheine mehr

Für den Landkreis Waldshut gilt diese leicht abnehmende oder stabile Tendenz nicht. Ihm gehören neben Zurzach und Koblenz unter anderem die Zollstellen Bad Säckingen und Laufenburg an. Über die Hälfte der gestempelten Scheine beim Hauptzollamt Singen entfallen auf den Landkreis Waldshut. 6,12 Millionen sind es.

Die Zollstellen im Landkreis bearbeiteten damit rund 70 000 Zettel mehr als noch im Jahr zuvor. Ein neuer Rekord. «An den Zollstellen wurden damit täglich also fast 17 000 grüne Ausfuhrscheine abgestempelt», sagt Hauck.

Wie lange Schweizer Einkaufstouristen noch im bekannten Rahmen von den grünen Zetteln profitieren können, ist derweil offen. In Deutschland wird rege diskutiert, für die Ausfuhrscheine eine Bagatellgrenze von 50 Euro einzuführen.