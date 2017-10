Sie sind kaum so gross wie ein Stecknadelkopf, können für den Menschen aber sehr gefährlich sein: Zecken. Genauer: infektiöse Zecken. Sie können Krankheiten wie Borreliose oder die «Zecken-Hirnhautentzündung» – in der Fachsprache Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) – übertragen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat in seinem monatlichen Lagebericht erneut vor der Gefahr gewarnt. Das Fricktal und Teile des Baselbiets gelten dabei als Risikogebiet. Hier tragen bis zu drei Prozent aller Zecken das FSME-Virus in sich.

Fachmann ist «beunruhigt»

Schweizweit wurden 2017 bis Ende September 214 Fälle von FSME registriert. «Dies entspricht im mehrjährigen Vergleich einem hohen Wert», sagt Daniel Koch vom BAG. 20 Fälle waren es im Aargau – mehr als noch 2016 (17), 2015 (11) und 2014 (9). Auch im Fricktal ist die Zahl deutlich gestiegen: Gab es in den letzten vier Jahren insgesamt zwei Fälle, sind es nun 2017 bereits vier Fälle. Koch spricht von einer «gewissen Beunruhigung» angesichts der Zahlen.

Und er geht davon aus, dass bis Ende Jahr noch mehr FSME-Fälle gemeldet werden. Die Hochsaison der Spinnentiere ist zwar im Frühling und Anfang Sommer. Aber auch jetzt habe es noch Zecken im Wald und in den Wiesen. Daniel Koch denkt explizit an die vielen Pilzsammler, die derzeit in den Wäldern unterwegs sind, und hält sie zur Vorsicht an.