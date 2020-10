Roma im Fricktal: Leben jenseits der Wohnwagenromantik

Zwischen Landstrasse und Gleisen, umgeben von grünen Hecken, liegt verbogen am Augster Stich in Kaiseraugst der Durchgangsplatz für Fahrende. Der Platz ist voll belegt, rund 20 Wohnwagen und -mobile stehen dort. Es ist das Zuhause von rund 50 Roma. Kurz vor Mittag tollen Kinder herum, Frauen hängen Wäsche auf oder lassen ihre Eintöpfe vor sich hin köcheln. Als der Journalist über den Kiesplatz läuft, zieht er die Blicke der Roma auf sich.

Auch jene eines Mannes, weisses Haar, schwarzer Anzug und Sonnenbrille. «Das grösste Problem ist, dass wir hier nur einen Monat bleiben dürfen», sagt er. Auf die Frage, wohin sie als Nächstes fahren, zuckt er mit den Schultern. «Es gibt zu wenige Plätze für uns. Wir wollen deshalb über den Winter hierbleiben. Hier fühlen wir uns sicher.»

Ein hupender Zug und zwei neue Toilettenhäuschen

Männer sieht man diesen Vormittag kaum. «Sie sind arbeiten», sagt der Mann und zündet sich eine Zigarette an. Was sie arbeiten, will er nicht sagen, aus Angst davor, die Kundschaft zu verlieren. Deshalb: auch keine Namen; Fotos schon gar nicht, denn: Wer sich als Roma outet, hat es nicht leicht. «Viele Leute sind rassistisch», sagt er und pustet den Rauch in die Luft.