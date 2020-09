Riesen-Puzzle: In schwierigen Zeiten gemeinsam etwas Tolles erreichen

Normalerweise organisiert die Freizeitgruppe der Stiftung Menschen mit Behinderung im Fricktal (MBF) regelmässig Anlässe. Dieses Jahr fielen wegen Covid-19 mehrere Anlässe aus – weshalb die Gruppe stattdessen ein anderes Projekt lancierte: ein Riesen- Puzzle. «Die Gruppe von freiwilligen Helferinnen unter der Leitung von Claudia Wenger wollte trotzdem etwas initiieren, das den Bewohnenden und Mitarbeitenden an den geschützten Arbeitsplätzen eine Freude bereiten könnte», heisst es in einer Mitteilung der Stiftung.

Der Lockdown habe gerade ihren Alltag sehr verändert. So blieben die Bewohnenden in den Wohngruppen und konnten keinen Besuch empfangen. Ausflüge waren kaum möglich. Und auch in den Werkstätten arbeiteten nur rund 10 Prozent der Mitarbeitenden an den geschützten Arbeitsplätzen.

Erster Anlass ohne physisches Treffen

Die Freizeitgruppe stellte Puzzleteile aus Holz zur Verfügung. Alle Menschen mit Unterstützungsbedarf in der Stiftung MBF durften ein Puzzleteil individuell gestalten, wenn sie wollten. Die Gestaltung erfolgte in den Wohngruppen oder zu Hause und der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. So fand ein Anlass der Freizeitgruppe erstmals statt, ohne dass ein physisches Treffen durchgeführt wurde.

Mittlerweile wurden die Puzzleteile zusammengefügt. «Jedes der Teile ist ein individuelles Kunstwerk. Als Ganzes, mit 61 Puzzle-Teilen, entstand ein wahres Meisterwerk», schreibt die MBF weiter. Dieses wurde im Panorama, der Kantine der Stiftung MBF in Stein, installiert und ist so tagtäglich für eine grosse Anzahl Personen zu sehen. Das Gesamtwerk zeige, dass auch in schwierigen Zeiten gemeinsam etwas Tolles erreicht werden könne.