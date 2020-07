Rabatte sollen Einkaufstouristen locken – doch das Einkaufsverhalten der Eidgenossen hat sich verändert

Die Schweizer Einkaufstouristen sind wieder da. Das berichten Einzelhändler aus den deutschen Shopping-Destinationen entlang des Hochrheins. Aber: Das Einkaufsverhalten der Eidgenossen hat sich verändert.

Michael Bernhardt ist Geschäftsführer der Modekette Jeans Road, die auch eine Filiale in Bad Säckingen betreibt. Er sagt: «Die Einkaufstouristen aus der Schweiz sind eindeutig zurück. Seit der Grenzöffnung am 15. Juni haben wir zum Vorjahr vergleichbare Frequenzen und Umsätze.» Ins gleiche Horn stösst Simon Kühn, Inhaber von My Paketshop in Bad Säckingen: «Wir haben jetzt schon die gleichen Zahlen wie vor der Krise. Und wir rechnen sogar mit einer Steigerung nach den Sommerferien.»

«Wir haben den Eindruck, dass unsere Kunden aus der Schweiz wieder normal wie vor der Schliessung zu uns kommen», berichtet Martin Schmidt, Geschäftsführer von Schmidts Märkte, mit zwei Filialen in Bad Säckingen vertreten. Den neuerlichen Run der Schweizer auf die Geschäfte und Gasthäuser ennet der Grenze sieht auch Elisabeth Vogt. Die Präsidentin des Vereins Pro Bad Säckingen sagt: «Grundsätzlich sind die Bereiche Lebensmittel und Gastronomie wieder sehr gut frequentiert.»