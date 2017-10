Denn in den letzten Jahren sei die grosse Grippewelle meist erst im Januar oder Februar über die Schweiz hinweg gerollt. Da die Impfung ihre Schutzwirkung nur während vier bis sechs Monaten entfalte, müsse man aufpassen, dass man nicht zu früh impfe, so Rickenbacher. «Von Mitte Oktober bis Mitte November ist aber sicher der richtige Zeitpunkt.» Zumal es rund zehn Tage dauert, bis der Impfschutz aufgebaut ist.

Starke Grippewelle prognostiziert

«Impfungen sind schon auch noch später möglich», ergänzt Sara Martin, «man muss einfach schauen, dass man geimpft ist, bevor die Grippewelle kommt.» Die Kampagne der Apotheken richte sich vornehmlich an Leute unter 65 Jahren. «Ältere Menschen lassen sich meist vom Hausarzt impfen», weiss denn auch Apothekerin Margrit Tscheulin von der Storchen Apotheke in Frick. Sie hat, wie schon in den Vorjahren, einen Apotheker organisiert, der am 4. und am 11. November auf Voranmeldung in ihrer Apotheke Kunden impft.

In den letzten Jahren sei es eher harzig gelaufen, sagt Tscheulin. «Viele Menschen, die ich in der Apotheke anspreche, zeigen sich uninteressiert.» Wer dagegen bereits einmal eine schwere Grippe durchgemacht habe, lasse sich nun gerne impfen. Und: «Wir haben alle Kunden angeschrieben, die sich in den letzten Jahren bei uns impfen liessen. Die meisten kommen auch dieses Jahr wieder.»

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt die Grippeimpfung vor allem Personen mit einem erhöhten Komplikationsrisiko bei einer Grippeerkrankung wie etwa Senioren oder Menschen mit chronischen Krankheiten. Weiter empfiehlt das BAG die Impfung allen, die im beruflichen oder privaten Umfeld regelmässig Kontakt mit Personen dieser Risikogruppe haben. Beat Rickenbacher rät in diesem Jahr gar «ziemlich allen» zur Grippeimpfung. Denn die Prognosen liessen eine starke Grippewelle erwarten. «Die Zahlen von der Südhalbkugel gelten jeweils als Indikator», so Rickenbacher. «Und dort war die Grippewelle dieses Jahr heftig.»

Erkältungen und grippale Infekte

Und auch wenn die eigentliche Grippewelle mit Influenza-Viren noch nicht in der Schweiz angekommen ist, kämpfen schon zahlreiche Menschen mit Erkältungen und grippalen Infekten. «Es begann dieses Jahr bereits ganz früh, schon gegen Ende September», sagt Margrit Tscheulin. Sie führt die Erkältungen auf das damalige nasskalte Wetter zurück. Obwohl sich der Herbst in den letzten Tagen von der goldenen Seite gezeigt habe, gebe es weiterhin viele Erkrankungen. «Das reisst nicht von einem Tag auf den anderen ab», so Tscheulin.