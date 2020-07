Polizei zeigt nach Kontrolle zwei Fahrzeug-Lenker an

Die Polizei Oberes Fricktal hat am Donnerstagabend in Herznach, Hornussen und Eiken Verkehrskontrollen durchgeführt. Sie stoppte einen Fahrzeuglenker, der angetrunken am Steuer sass. Ein Autofahrer war trotz Entzug des Führerausweises unterwegs. Beide durften nicht weiterfahren und wurden an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt, teilt die Polizei mit.

Sie büsste ausserdem mehrere Lenker wegen Missachtung eines Lichtsignals, Nichttragens des Sicherheitsgurtes und Fahrens ohne Licht.

