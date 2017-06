Viel zu diskutieren gaben in der Arbeitsgruppe die beiden Fricker Staustellen: die Einmündungen der Kaistenbergstrasse und der Geissgasse in die Hauptstrasse. Hier kommt es in den Stosszeiten zu Rückstaus. Daran wird sich auch in Zukunft wenig ändern, denn das Konzept sieht nur punktuelle Verbesserungen vor; so können die Fahrer, die von der Kaistenbergstrasse nach links in Richtung Oberdorf wollen, den neuen Mehrzweckstreifen auf der Hauptstrasse als Einspurstrecke nutzen.

Aber eine echte Lösung, wie es ein Kreisel oder eine Lichtsignalanlage wären, ist aus Platz- oder Ortsbildschutzgründen nicht möglich. Und einen sogenannten U-Turn, also einen erzwungenen Umweg über die bestehenden Kreisel, will man nicht. Zum einen, weil dies zu Mehrverkehr führt; zum anderen, weil insbesondere der Kreisel im Oberdorf bereits heute an seine Kapazitätsgrenzen stösst.

Thomas Stöckli relativiert zudem: «Ein Problem haben wir nur in der Rushhour.» Damit könne er leben. «Mir ist ein intakter Dorfkern wichtiger – und da passt ein Kreisel nicht hinein.» Nicht ins Konzept passt auch Stöcklis persönliche Präferenz, eine Tempo-30-Zone durch das Dorf. Dazu heisst es im Bericht: Eine Tempo-30-Zone sei aus heutiger Sicht «nicht zielführend».

Als zielführend erachtet es die Arbeitsgruppe dagegen, den gesamten Strassenraumbereich – also bis zu den Häusern – aus einem Guss zu gestalten. Das bedingt, dass die Liegenschaftsbesitzer mitziehen. Die ersten Gespräche seien ermutigend, sagt Stöckli. «Es gibt kritische Stimmen, aber keine Fundamentalkritik.» Die entscheidende Frage wird sein, wie stark die Hausbesitzer zur Kasse gebeten werden. Stöckli plädiert für eine «kulante Lösung im Sinne des Ganzen». Die ganze Neugestaltung wird, so eine grobe Schätzung, rund fünf Millionen Franken kosten. (twe)