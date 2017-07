Besondere und sehr neue Wege geht das Rehmannmuseum Laufenburg mit der Ausstellung «under construction» – Strassenkunst im und um das Museum. Gezeigt werden aussergewöhnlich schöne Graffiti in verschiedenen Stilen und Techniken aus der Street-Art-Szene, aber auch eindrückliche Zeichnungen, Gemälde, Stelen, Reliefs sowie moderne, farbenfrohe Installationen von sechs jungen, Schweizer Künstlern, die teils auch international unterwegs sind.

Darüber hinaus sind in der Ausstellung Bilder vom berühmten Harald Naegeli zu sehen, bekannt als rebellischer Sprayer von Zürich sowie vom weltweit so bekannten wie geheimnisvollen Street Art-Künstler Bansky aus London.

In der Einführung zur Ausstellung sagte Geschäftsführerin Regula Laux: «Das war auch für die Museumsleitung und den Stiftungsrat ein spannendes Experiment. Was jedoch ganz besonders schön ist, ist die stets offene, wohlwollende Begleitung von Erwin Rehmann, der trotz seiner 95 Jahre beim Aufbau und der Entstehung immer aufmerksam dabei war.»

Die Schnecke am Gewächshaus

Graffitikunst stellt sich meist im öffentlichen Raum dar, deshalb sind bereits auch drei Werke davon vor dem Museum zu bewundern. Einmal das Porträt von Erwin Rehmann am Garagentor des Hauses, gesprayt von Daniel Zeltner sowie ein in leuchtenden feuerfarben gesprayter Frosch von Malik und eine sich gemächlich dahinbewegende Schnecke von Pollo 7 an der Aussenwand des Gewächshauses der Gärtnerei Leuenberger. Weitere Auftragsarbeiten sollen in Laufenburg demnächst noch folgen.

In einer Power-Point-Präsentation stellten sich die Künstler dann persönlich in ihrem jeweiligen Atelier und bei der Arbeit vor. Schon von klein auf erkundete und gestaltete der heute 40-jährige Malik aus Aarau mit Lust und Freude, drückte sich mit verschiedenen visuellen Mitteln aus. Genussvoll verknüpft er die unterschiedlichsten künstlerische Bereiche, malt, sprayt, illustriert, modelliert Skulpturen und Toys – ein absolut kreativer Allrounder. Das zeigt er in der Ausstellung nicht nur mit seinem Graffiti, sondern auch mit seinen sehr unterschiedlichen Objekten, die nie kommerziell sind und immer eine eigene Sprache haben.

Mizzo (Myriam Gämperli) aus Zürich erschafft herrlich fantasievolle Werke und Installationen fernab von Zwängen und Konventionen auf Wänden, Holz, Leinewand - eine enorm bunte Welt. Märchenhaft ideenreiche Kompositionen mit Schalk und Humor. Beim grossflächigen Malen begeistert sie der Bezug zum jeweiligen Raum, wichtig erscheint ihr, zu zeigen, das dies eine Frau gemacht hat.

In seiner Jugend fand David Monllor, Buchs, figurative Graffiti, Hip-Hop und fotografieren spannend, später wurde die Malerei wichtiger. Er findet, dass er sich hier wesentlich detaillierte ausdrücken kann. Wie zum Beispiel auf dem Bild «Reclaim IV» in der Ausstellung - wenn sich die Menschheit selbst erledigt hat, gewinnen die Tiere ihren ursprünglichen Lebensraum zurück.

Ort, Idee und Qualität wichtig

Besonderen Wert auf Qualität, gute Ideen, den richtigen Ort, auf Aussage, Stimmigkeit und Farbe bei seinen gesprayten Werken legt Pollo 7 aus Densbüren. Variantenreich und fast immer dabei seine Schnecken, ob als forscher Wandersmann oder als langsame Gartenschnecke. Sein grösstes Bild im öffentlichen Raum ist ein gesprayter Napoleon.

Die Liebe zu Beton und Reliefs ist bei Benjamin Solt aus Ossingen in der Lehre als Maler entstanden. Baumaterialien begeistern ihn jenseits ihrer eigentlichen Bestimmung, bieten ihm die Möglichkeit, seine Ideen für Stelen, Reliefs und Skulpturen umzusetzen. Die Aussage seiner Werke möchte er immer dem Betrachter überlassen.

Daniel Zeltner aus Basel fand Graffitikunst schon toll, als er noch sehr klein war. Etwas älter dann experimentierte er darüber hinaus viel, zeichnete in einfachen, schwungvollen Linien, möchte auch immer eine kleine Geschichte erzählen. Das von ihm gestaltete Fenster im Museum fordert die Gäste auf, einfach mitzumachen.

Guido Marbert vom Museumsrat dankte Regula Laux und Erwin Rehmann für ihren Mut und ihre Überzeugungskraft, die Türen dieses Hauses für eine völlig neue Welt geöffnet zu haben. Erwin Rehmann freute sich in einem persönlichen Gespräch mit der az, bei diesem spannenden Erlebnis mit jungen Künstlern dabei sein zu dürfen, zu beobachten, wie sich im Laufe der Generationen, Kunst lebendig weiterentwickelt. Und findet, nur über die Natur, die Natürlichkeit kann eine künstlerische Persönlichkeit entstehen.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Stella Cruz mit Band.