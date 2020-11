Nach ungewohnter Quarantäne-Massnahme sagt eine Psychologin: «Der Zaun ist wahnsinnig demütigend»

Der Zaun, den die Gemeinde aufgrund einer Coronainfektion um die Asylunterkunft in Möhlin errichten liess, um die Quarantäne der 22 Bewohner sicherzustellen, stösst auf harsche Kritik. Für Rolf Schmid, SP-Politiker und Vorstandsmitglied vom Verein Netzwerk Asyl, ist diese «gefängniswirksame Massnahme» nicht nachvollziehbar. «Bei anderen Einrichtungen oder Häusern zieht man ja auch keinen Hag um das Gebäude, wenn sich dort jemand in Quarantäne befindet.»

Demütigung hätte verhindert werden müssen

Eine Möglichkeit für Schmid wäre es gewesen, wenn man am Anfang der Quarantäne keinen Zaun aufgestellt und kontrolliert hätte, ob die Bewohner sich an die Regeln halten. «Erst wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, hätte man sich Gedanken über solche Masshamen machen können», sagt er.

Schmid stösst sich an der «Ungleichbehandlung». Denn sie habe auch etwas Stigmatisierendes. Der Zaun schreie: «Achtung, hier wohnen Leute, von denen eine Gefahr ausgeht.» Mit dem Zaun schwinge mit, dass man den Asylsuchenden ein geringes Verantwortungsgefühl gegenüber der Situation und der Einhaltung der Quarantäne, unterstelle. Dabei gebe es doch Beispiele von Personen, die ausserhalb von Asylunterkünften lebten, und trotz Quarantäne einfach draussen spazierten, so Schmid. «Aber eben: Diese haben keinen Zaun von der Nase.»

Psychologin Catherine Goumoens von der Weltgruppe in Möhlin bezeichnet den Zaun als «wahnsinnig demütigend». Gerade Flüchtlinge aus Afrika und dem Orient seien in der Vergangenheit durch den Imperialismus unterdrückt worden, deswegen müsse man eine Demütigung verhindern. «Meine Angst ist, dass sich ansonsten die Leute radikalisieren», sagt Goumoens.

Zaun sei auch psychologische Misshandlung

Sie spricht die Gefahr an, dass durch den Zaun bei einigen Asylsuchenden schlimme Erinnerungen hochkommen könnten. Etwa bei jenen, die auf ihrer Fluchtroute nach Europa in Gefangenschaft, beispielsweise im nordafrikanischen Libyen, gekommen sind. So sei der Zaun «ein Stück weit eine psychologische Misshandlung», sagt sie.

Dennoch verhehlt Goumoens nicht, dass es für die Behörden sicherlich nicht einfach war, nach dem positiven Test in der Kürze der Zeit adäquat zu handeln. «Wäre es in der Folge zu weiteren Infektionen in der Gemeinde gekommen, hätte diese sicher Zetermordio geschrien.»

Gemeindeschreiber Fricker: «Massnahmen verhältnismässig»