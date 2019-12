Nach rätselhaften Schüssen: Polizeihelikopter sucht ergebnislos Waldstück ab – auch Sondereinheit Argus rückte aus

Mehrere Personen meldeten der Polizei am Mittwochnachmittag, dass sie in einem Waldstück bei Rheinfelden Schüsse gehört hätten, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Die Polizei durchsuchte den Wald während Stunden. Der Einsatz blieb jedoch ergebnislos.