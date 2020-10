Mit voller Wucht erfasst und zu Boden geschleudert: Fussgängerin in Stein AG angefahren und schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 15 Uhr auf der Zürcherstrasse in Stein. Der 87-jährige Fahrer eines Opel war in Richtung Münchwilen unterwegs, als eine Frau vor ihm den Fussgängerstreifen überquerte. Der Wagen erfasste die Fussgängerin mit erheblicher Wucht und schleuderte sie zu Boden. Dies teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Eine Ambulanz brachte die 65-Jährige mit schweren Verletzungen ins Spital. Der Automobilist kam mit dem Schrecken davon.

Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab. Für die polizeiliche Tatbestandsaufnahme musste die Zürcherstrasse im Bereich der Unfallstelle während einer Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.