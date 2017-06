Das Licht flackert rot auf und im Nu weicht der Blick auf den Tachometer – «Mist, zu schnell». Einige Autofahrer kennen diesen ernüchternden Moment, in dem ihnen klar wird, dass demnächst ein Bussgeldbescheid von der Polizei in ihren Briefkasten flattern wird. Doch was passiert eigentlich mit Velo- und E-Bike-Fahrern, wenn sie mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Radarkontrolle geraten – und kommt dies überhaupt vor?