«Jetzt reicht es»: Das Besuchsverbot in Akutspitälern soll gelockert werden

Er findet klare Worte: «Jetzt reicht es.» Daniele Mezzi, neuer Präsident der CVP Bezirk Laufenburg, fordert, dass das Besuchsverbot in den Aargauer Akutspitälern nicht erst, wie derzeit geplant, am 19.Juni aufgehoben wird, sondern bereits in der kommenden Woche.

«Wer länger im Spital liegt, ist seit Wochen isoliert», sagt Mezzi. Das belaste die Psyche der Patienten ebenso wie der Angehörigen. «Das ist ethisch nicht vertretbar.» Er spricht aus Erfahrung. Ein Familienmitglied, über 80, liegt seit drei Wochen im Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) in Rheinfelden. «Alle Besuchsversuche scheiterten.» Der Zustand habe sich inzwischen zum Glück stabilisiert, «aber die Psyche wird noch lange leiden».

Solothurn lockert Verbot früher

Mezzi hat Verständnis für die rigorosen Regeln, mit denen die Spitäler die Patienten und Mitarbeiter in der Coronazeit geschützt haben. Nun seien aber die Zahlen tief und deshalb müsse das Besuchsverbot «sofort gelockert werden». Er verweist auf andere Kantone, die eine liberalere Praxis fahren. So hat der Kanton Solothurn am Freitag angekündigt, das Besuchsverbot ab heute Samstag durch ein kontrolliertes Besuchsrecht zu ersetzen. Die Spitäler müssen dafür allerdings zuerst noch ein Besuchskonzept vorlegen.

Im Aargau bleibt es dagegen beim Besuchsverbot in Akutspitälern bis am 19.Juni, wie eine Nachfrage beim Gesundheits­departement zeigt. Allerdings, so betont Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit, könnten die Spitäler heute schon «in sachlich begründeten Fällen» Besuche – im Einzelfall oder generell – bewilligen.

Das machen die Spitäler auch; im GZF dürfen Patienten in Lebensgefahr besucht werden, Partner bei der Geburt ihres Kindes dabei sein und Eltern Kinder besuchen. Ab heute Samstag will das GZF das Besuchsverbot weiter lockern. So wird laut GZF-Sprecherin Miriam Crespo die Zahl erlaubter Besucher bei den Ausnahmefällen erhöht. «In berechtigten Einzelfällen wird eine erleichterte Sonderbewilligung für einen Besuch gewährt», so Crespo.