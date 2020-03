Investor aus Hannover: «Lohgerbe»-Einkaufscenter hat einen neuen Eigentümer

Der neue Eigentümer plant fürs Erste keine Änderungen an der Lohgerbe. «Wir haben es so erworben, wie es ist, und sind erst mal glücklich damit», so eine Unternehmenssprecherin. Ob es allerdings in Zukunft Änderungen im Einkaufszentrum geben werde, dazu war von Centerscape nichts zu erfahren. Der wichtigste Mieter mit der grössten Ladenfläche ist der innerstädtische Edeka Schmidt’s Markt im Erdgeschoss des Einkaufszentrums.

Schmidt wollte schon bei Eröffnung des Lohgerbe-Einkaufszentrums im Jahr 2001 das Erdgeschoss beziehen, hatte damals allerdings das Nachsehen gegenüber der schweizerischen Migros. Als sich Migros dann 2008 aus Bad Säckingen zurückzog, war der Weg frei für Schmidt, aus dem ersten Obergeschoss des Woolworth-Marktes ins Erdgeschoss der Lohgerbe zu ziehen.

Zum Politikum geriet der Markt dann wenig später während der Planung des Brennet-Areals. Dass sich im Gemeinderat letztendlich eine Mehrheit für den Bau eines neuen Schmidt’s-Marktes mit rund 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche samt der beiden Discounter Aldi und Lidl in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Brennet-Areal fand, dürfte auch der Zusicherung von Schmidt zu verdanken sein, den innerstädtischen Markt auf der Lohgerbe weiterzubetreiben.

Allerdings verband der Unternehmer aus Rickenbach dies stets mit der Einschränkung, dass sich Belastungen für die Miete in der Lohgerbe wirtschaftlich darstellen lassen. Zu den neun Nebenmietern gehören unter anderem die Drogeriemarktkette Dm, Cult Fashion und Tally Weijl. Auf dem Areal befinden sich auch ein Parkhaus der Stadtwerke mit 320 Stellplätzen und die zentrale Haltestelle des Citybusses.

Centerscape ist ein Immobilieninvestor und Eigentümer, der auf Objekte im Lebensmittelbereich spezialisiert ist. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen seit seiner Gründung 2007 mehr als 200 Liegenschaften in Deutschland, Polen und Tschechien erworben. (az)