In Gottes Namen, Amen. Bischof Felix Gmür hat genug von langweiligen Predigten in den Kirchen seines Bistums. Er hat seinen Seelsorgern einen Predigtkurs verordnet. Gmür will, dass die Seelsorger lebendiger predigen, stärker auf die Zuhörer eingehen und den Gläubigen Anregungen für deren Alltag und Glauben mitgeben.

In Gottes Namen, schnarch? Sind die Predigten heute also langweilig? Schlafen die Schäfchen beim Zuhören fast ein? Die az will es wissen und besucht in der neuen Serie «Die Predigt» in loser Folge Gottesdienste im Fricktal. Erster Kirchenbank: Frick.