Im Kirchenchor kennen gelernt, um 75000 Franken betrogen – 50-Jährige vor Gericht

Er lieh ihr Geld, kaufte ihr einen Fernseher und auch einen Ring: Franz (alle Namen geändert), verwitwet, Landwirt im Ruhestand, 83 Jahre alt, lernte die Beschuldigte 2014 an der Vereinsversammlung des Kirchenchors einer Fricktaler Gemeinde kennen. Aus der Bekanntschaft entstand ein kollegiales Verhältnis.

Die heute 50-jährige Frau soll sich beim Rentner immer wieder über finanzielle Probleme aufgrund ihrer Scheidung beklagt und ihn um ein Darlehen gebeten haben. Er glaubte ihr, einen Monat später überwies er ihr rund 10000 Franken.

«Nach der ersten Zahlung kamen dauernd neue Forderungen dazu», sagte der geprellte Rentner gegenüber der Rheinfelder Gerichtspräsidentin. Er wurde beim Prozess als Zeuge befragt. Draussen, kurz vor der Verhandlung, war er der Frau wieder begegnet. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die Beschuldigte wegen mehrfachen Betrugs und mehrfacher Nötigung Anklage erhoben.

«Sie war verzweifelt und ich hatte Erbarmen mit ihr.» Franz soll ihr zwischen April 2014 und Juni 2015 zahlreiche weitere Darlehen in der Höhe von mehreren tausend Franken gegeben haben. Insgesamt – so die Anklage – soll sie 75000 Franken erhalten haben, jeweils an ihrem Wohnort und ohne Quittung. «Sie war erbost, als ich sie darum bat, eine Schuldanerkennung zu unterschreiben», sagte Franz. Die Frau hatte ihm versprochen, ihm die Geldbeträge zu retournieren, sobald ihre Scheidung vorbei war. Aus dem Verkauf einer Wohnung sollte sie das Geld generieren. «Sie sagte, ich solle ihr doch vertrauen.»