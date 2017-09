Zum einen sei der Preise für den Stromtransport über das Leitungsnetz vom Kraftwerk bis ins Haus, der sogenannte Netznutzungstarif, um rund 13 Prozent gestiegen. Zum anderen sei die Energie teurer geworden: «Diese Teuerung ist bedingt durch höhere Beschaffungskosten und der Herkunft von Wasserkraft aus dem europäischen Alpenraum», erklärt Winter. Trotz dieser massiven Preiserhöhung gehört Kaisten immer noch zu den günstigsten Gemeinden im Fricktal.

2018: 56 Franken Mehrkosten

Die AEW Energie AG beliefert im Fricktal 19 der 32 Gemeinden mit Strom. Zwar sinken für die AEW-Verbraucher die Netznutzungspreise aufgrund der tieferen Kosten im vorgelagerten Netz und der reduzierten Kosten für Systemdienstleistungen leicht, unter dem Strich wird es für die Kunden trotzdem teurer. «Für unsere Endverbraucher steigen die Energiepreise angesichts höherer Beschaffungskosten am Grosshandelsmarkt um rund 20 Franken aufs Jahr gerechnet», sagt AEW-Sprecherin Silvia Geissmann. Rechnet man die geplante Erhöhung der Förderabgaben für erneuerbare Energien des Bundes hinzu, werden es sogar 56 Franken mehr sein.

Hingegen haben Stromabnehmer, die in Laufenburg wohnen, Grund zur Freude. Hier sinken die Preise im nächsten Jahr um rund acht Prozent. Die Senkung resultiert aus den Beschaffungskosten, erklärt Stadtrat Christian Rüede: «Wir haben die Energiedienst Holding AG mit die Beschaffung für drei Jahren beauftragt und profitieren dabei von den jährlich sinkenden Energietarifen.» Durch die Senkung spart ein Musterhaushalt rund 63 Franken im nächsten Jahr.

Zeiningen erhöht seine Strompreise um rund fünf Prozent. Dennoch kommt ein Musterhaushalt der Gemeinde bei der Stromrechnung mit 13,83 Rappen pro Kilowattstunde immer noch mit grossem Abstand am günstigsten im Fricktal weg. «Wir haben die Verträge mit der AEW für die Stromlieferungen 2018 bereits vor eineinhalb Jahren abgeschlossen. Der Vorteil war, dass zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der Marktpreis günstig war und anschliessend wieder angestiegen ist», erklärt Gisela Taufer, Präsidentin der Elektra Zeiningen.

Das Benkental ist am teuersten

Während in Zeiningen ein Musterhaushalt für den Strom rund 622 Franken im Jahr 2018 bezahlt, sind es in der teuersten Gemeinde Wittnau rund 884 Franken – 262 Franken mehr. Auf den Rängen der teuersten Gemeinden folgen Wölflinswil, Gipf-Oberfrick und Oberhof. Alle vier Gemeinden werden von der Energie Oberes Fricktal mit Strom versorgt. «Mit unserem neuen Einheitstarif müssen wir zuerst noch Erfahrungen sammeln. Machen wir im Netz zu viel Umsatz, wird dieser den Kunden in den nächsten Jahren wieder gutgeschrieben», sagt EOF-Geschäftsführer Michael Schraner zu den Strompreisen im Benkental.