Grüne sind mit Teiländerung zufrieden: Sie begrüssen, dass die Lichtverschmutzungsproblematik berücksichtigt wird

Die Ortspartei der Grünen hat ihre Stellungnahme im Mitwirkungsverfahren «Teil­änderung Nutzungsplanung 2020» abgegeben. Unter anderem befürwortet die Ortspartei die Einführung einer maximalen Nettoladenfläche. Allerdings empfindet sie diese mit 3000 Quadratmetern als «eher zu hoch» angesetzt. «Die Kern­zone sollte – auch unter dem Aspekt der Verkehrsbelastung – nicht zu grosse Verkaufsflächen aufweisen. Eine Reduktion auf 2000 Quadratmeter würden wir in diesem Sinne begrüssen», schreibt die Ortspartei der Grünen in einer Mitteilung. Geschäften, welche diese Fläche überschreiten, wäre nach Ansicht der Partei eine Besitzstandsgarantie zu gewähren.

Weiter sehen es die Grünen nicht ein, weshalb in Bezug auf die Solaranlagen detailliertere Vorschriften gemacht werden sollen. So sei die Solarenergie ein wichtiger Pfeiler der bundesrätlichen Energiestrategie 2050. «Dem Ausbau durch Private sollten möglichst wenig Hindernisse in den Weg gestellt werden», schreibt die Partei.

Die Pflicht zur Begrünung von Lärm- und Sichtschutzwänden hingegen begrüssen die Grünen ausdrücklich. In Zeiten des Klimawandels würden Pflanzen im Siedlungsraum von grosser Wichtigkeit sein, um die Temperaturen lokal zu senken. Denn so könnten unbegrünte Lärm- und Sichtschutzmauern im Siedlungsraum, je nach Ausführung, wie Heizkörper wirken. «Die Pflicht zur Begrünung sollte unseres Erachtens deshalb nicht nur in der Kernzone gelten, sondern überall», schreibt die Partei.

Ausnahmen für Begrünung der Dächer

Auch die allgemeine Pflicht zur extensiven Begrünung aller Dächer begrüssen die Grünen. Sie möchten jedoch anregen, dass für Dächer, die dicht mit Solaranlagen bestückt werden oder bei denen die Solaranlage im Dach integriert ist, diese Pflicht wegfällt. «Die Praxis zeigt, dass sich Solaranlagen und Dach­begrünung in gewissen Fällen in die Quere kommen können», heisst es in der Mitteilung.

Weil die Lichtverschmutzung in den vergangenen Jahren zu einem grossen Problem geworden sei, unterstützen die Grünen die Einführung eines entsprechenden Paragrafen, um das Problem einzudämmen. «Auch hier hoffen wir gerne, dass die Einhaltung der Regeln überprüft und wo nötig Verstösse geahndet werden.»

Weiter begrüsst die Partei in ihrer Mitteilung, dass in der Teiländerung das aktuelle Thema der grassierenden Versiegelung und Schottergärten aufgenommen wurde. Die vorgeschlagenen Änderungen seien aus ökologischer Sicht sinnvoll, insbesondere unter dem Aspekt der Biodiversität im Siedlungsraum. «Wir hoffen sehr, dass diese Bestimmungen künftig konsequent angewendet werden», schreibt die Partei. (az)