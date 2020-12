Grün ist die Hoffnung: Auch während der Pandemie wollen Fricktaler Bräuche pflegen

Auch in Zeiten der Coronapandemie wollen Menschen ihre lieb gewordenen Bräuche pflegen. Das gilt auch und gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, wenn die Anschaffung eines besonders symbolischen Accessoires ansteht: des Weihnachtsbaumes.

Seit 24 Jahren sind Marlen und Wendelin Ebnöther aus Mettau im Geschäft. Viele Jahre verkauften sie ihre Bäume unter anderem auf dem Markt in Oerlikon. Seit zwei Jahren beschränken sie den Verkauf auf ihr Anwesen auf dem Mettauerberg. Die Kundschaft scheint den Weg zu Ebnöthers jedenfalls gerne in Kauf zu nehmen. Auch in Zeiten von Corona ist von Zurückhaltung nicht viel zu spüren. Sie seien regelrecht «überfallen» worden, beschreibt Marlen Ebnöther den Kundenandrang am zurückliegenden Wochenende.

«Bäume selbst zu pflanzen, macht auch ein wenig stolz»

Der «Christbaumverkauf direkt vom Bauernhof», so der Werbeslogan der Eheleute, sei sehr gut gelaufen. Ihre 30 Hektare werfen im Jahr bis zu 2000 Bäume ab, sagt Wendelin Ebnöther. Neben dem Klassiker, der Nordmanntanne, werden auch Rottanne und Blaufichte angeboten. Bestätigen können die Ebnöthers, dass die Nachfrage nach regionalen und nachhaltig produzierten Bäumen in den letzten Jahren gestiegen ist. «Bäume selbst zu pflanzen, grosszuziehen, sie bei Vollmond zu schlagen und für den Formschnitt zu sorgen, macht auch ein wenig stolz, sagt Marlen Ebnöther.

Nachfrage bereits vor dem 1. Advent eingesetzt

Eine gute Nachfrage verzeichnet auch die Landi Frila Genossenschaft an ihren Standorten in Gipf-Oberfrick, Eiken und Rheinfelden. Dass durch die Coronapandemie die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen sehr viel früher eingesetzt hätte, kann Geschäftsführer Thomas Tschanz nicht bestätigen. «Schon ein bisschen, aber nicht dramatisch», sagt er. Zu verzeichnen gewesen sei dafür ein deutlicher Anstieg beim Kauf von Tannenzweigen. «Möglicherweise bleiben die Leute wegen Corona zu Hause», vermutet Tschanz. «Da haben sie wohl mehr Zeit für das Dekorieren.»

Von ähnlichen Erfahrungen berichten auch Rolf Stalder vom Dellhof in Magden sowie Jeremias Boss, Leiter des Forstbetriebes Wölflinswil-Herznach-Oberhof-Ueken. Auf dem Dellhof hat die Nachfrage in diesem Jahr bereits vor dem 1. Advent eingesetzt. Ob dies nun mit Corona zusammenhängt, weiss Stalder aber nicht mit Sicherheit zu sagen. «Es ist aber gut gelaufen», betont er.

5000 Weihnachtsbäume auf dem Dellhof

Bestätigen kann auch er die immer stärkere Nachfrage nach umweltfreundlicher und nachhaltiger Produktion. Bei seinen 5000 Weihnachtsbäumen, die rund um seinen Hof wachsen, verzichte er komplett auf Chemie. Das Ausmähen der Felder übernehme eine «betriebseigene» Herde von Shropshire-Schafen. «Alles bio», betont er. Forstbetriebsleiter Boss glaubt sogar, einen direkten Zusammenhang von Corona und Kundenverhalten zu erkennen. Die Sorge um die Gesundheit fördere in einem gewissen Sinne auch den Trend der Kundschaft zum umweltfreundlich, lokal und nachhaltig produzierten Weihnachtsbaum, glaubt Boss.