Marco Boss, Gratulation zum 4:1-Sieg im Cup-Halbfinal gegen Suhr. Wie gross war die Erleichterung, dass es im dritten Anlauf mit der Finalqualifikation geklappt hat?

Marco Boss: Die Erleichterung war riesig. Nach zwei Halbfinalniederlagen in den letzten beiden Jahren wollten wir diesmal unbedingt in den Final. Drei Mal in Folge im Halbfinal zu scheitern, wäre extrem bitter gewesen. Umso glücklicher sind wir, dass es jetzt geklappt hat. Dass wir den Final erreicht haben, obwohl wir jedes Spiel auswärts bestreiten mussten, macht den Erfolg noch etwas spezieller.