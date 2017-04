Der Gemeinderat reagiert damit auf die massive Kritik, die nach einer Infoveranstaltung im März an der von ihm präferierten Variante «Mitte» laut wurde. Denn diese führt mitten durch den Hof der Familie Hinden – und die ist damit nicht einverstanden. Oder besser: Sie ist es nicht mehr.

Anfänglich standen Theo und Gabriela Hinden einer Aussiedlung offen gegenüber, zogen aber eine Woche vor der Infoveranstaltung die Notbremse. Weil «die Variante ‹Mitte› für uns nur Nachteile hatte», begründete sie damals den Schwenker nach «langem Abwägen».

Die Gemeinde erwischten sie auf dem falschen Fuss. Sie zog die Infoveranstaltung durch, wies auf das Nein der Familie hin und sagte, man bleibe im Gespräch. In der Gemeinde waren die Meinungen schnell gemacht: «Entweder man findet eine Lösung mit der Familie Hinden – oder die Variante ‹Mitte› ist gestorben», brachte ein alteingesessener Gipf-Oberfricker auf den Punkt, was im Dorf viele dachten.

Andere warnten vor einem «politischen Scherbenhaufen», wenn man die Variante «Mitte» durchstiere. Dies würde die Gemeinde lange belasten. Dritte erwarteten vom Gemeinderat «schnellstmöglich ein Signal, wie es weitergeht».

Familie Hinden will bleiben

Dieses hat der Gemeinderat nun am Mittwoch auch gegeben. Auslöser waren die weiteren Gespräche, die in den letzten Wochen mit der Familie Hinden sowie mit der Firma Meliofeed AG, die ebenfalls stark von der Variante «Mitte» tangiert würde, geführt hat. «Die Familie Hinden stellte klar, dass sie am jetzigen Standort ihren Betrieb weiterführen möchte», schreibt der Gemeinderat.

Fragen zu diesen Gesprächen, zu den einzelnen Varianten und ob auch die Tunnellösung, die viele Gipf-Oberfricker gerne sähen, die aber mit rund 16 Millionen Franken (zu) teuer ist, will der Gemeinderat derzeit nicht beantworten. Die weiteren Fragen seien noch offen, teil Gemeindeschreiber Urs Treier der az mit. «Die nächsten Schritte und das Vorgehen werden in den nächsten Wochen festgelegt und dann wird wieder informiert.»

Fakt bleibt: Die Gemeinde will eine Lösung finden. Zum einen geht es ihr darum, das nördliche Baugebiet besser zu erschliessen. Zum anderen sollen die Dorf- wie auch die Talbewohner einen direkten Zugang zum Bahnhof Frick erhalten. «Die Weiterentwicklung des Bahnhofs sowie ein guter Zugang für den Langsam- und Individualverkehr von Gipf-Oberfrick aus sind nach wie vor wichtig», schreibt der Gemeinderat in seiner Mitteilung.

Mitbetroffen vom Entscheid in Gipf-Oberfrick ist die Gemeinde Frick. Denn sie will im gleichen Zug den Bahnhof rückwärtig erschliessen. Geplant ist, die bestehende SBB-Personenunterführung zu erweitern, damit der Bahnhof auch von der Rückseite her begehbar wird. Hier, auf dem Areal der Tonwerke Keller, soll eine neue Park+Ride-Anlage entstehen.

Für Frick ist das Projekt wichtig. Denn die Gemeinde will den Individualverkehr und zumindest einen Teil der Parkplätze von der Bahnhofplatz-Seite wegbekommen. Zum einen, weil die Verkehrsführung hier schwierig ist und die schmale Strasse gerade zu Stosszeiten stark befahren ist. Zum anderen, weil sie bis Ende 2023 das Behindertengleichstellungsgesetz umsetzen und dazu einen neuen Busbahnhof bauen muss. Dieser soll beim heutigen SBB-Holzverlad entstehen; hier befindet sich aktuell auch ein Teil der P+R-Plätze.

Für den ersten Teil, die Reduktion des Individualverkehrs auf dem Bahnhofplatz, braucht es die Norderschliessung in Gipf-Oberfrick. Der zweite Aspekt, der Umbau des Bahnhofplatzes und die neue Park+Ride-Anlage, funktioniert auch unabhängig von der künftigen Linienführung in Gipf-Oberfrick.

Frick will weiter planen

Deshalb wird die Gemeinde Frick ihren Planungskredit wie vorgesehen im Juni den Stimmberechtigten vorlegen. Das sei mit Gipf-Oberfrick so abgesprochen, sagt der Fricker Gemeindeschreiber Michael Widmer. Man verstehe, dass Gipf-Oberfrick für die Evaluation der Linienführung mehr Zeit brauche. Insbesondere die Planung des neuen Busbahnhofes unterliege aber «einer gewissen zeitlichen Dringlichkeit», weshalb man den Kredit jetzt vorlege.

Natürlich wünscht man sich in Frick nach wie vor, dass Gipf-Oberfrick die Norderschliessung realisiert. Denn das würde den Bahnhofplatz (und das Dorf) vom Pendlerverkehr entlasten, der aus den Talgemeinden täglich Richtung Basel und zurück fliesst.

Allerdings hütet man sich in Frick, sich zu den politischen Prozessen in Gipf-Oberfrick zu äussern. Aus gutem Grund, denn der alte Graben zwischen den beiden Dörfern ist immer noch nicht ganz zugeschüttet. Man beobachtet sich gegenseitig mit einer Portion Argwohn und wähnt sich schnell benachteiligt oder übervorteilt. Wie auch jetzt wieder: «Frick bekommt eine Dorfumfahrung – und wir bezahlen sie», ist ein Gipf-Oberfricker überzeugt.