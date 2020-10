«Fricktal tanzt» muss coronabedingt pausieren – die Devise des Vereins lautet: «Flexibel bleiben!»

«Dort, wo es möglich ist, tanzt zu Hause weiter.» Diese Worte richtet Däni Anderhub, Mitorganisator von «Fricktal tanzt» an die Fans der Eventreihe. «Auch wenn es nicht dasselbe ist, so bleibt ihr in Schuss, fit und erfahrt dennoch die positiven Eigenschaften des Tanzes.» Es ist seine Botschaft für die kommenden Wochen, vielleicht Monate – denn: Tanzevents werden in dieser Zeit kaum stattfinden.

Die «Fricktal tanzt»-Events im November hatten die Organisatoren bereits abgesagt, bevor der Bundesrat am Mittwoch die Coronamassnahmen verschärfte. Bei so hohen Fallzahlen «merken wir auch eine zusätzliche Zurückhaltung bei den Gästen – auch ohne Restriktionen. Dies ist absolut verständlich und nachvollziehbar», so Anderhub. Ziel sei es ausserdem, das potenzielle Risiko eines Coronafalls und einer Quarantäneanordnung für Gäste und Helferteam möglichst gering zu halten.

Nicht nur die Vorgaben spielen eine Rolle

Die nächsten Termine sind nun der 22. Januar für die «Party Night» und der 23. Januar als Paartanzabend. «Flexibel bleiben», heisst die Devise der Organisatoren. «Wir werden alles so weit vorbereiten, damit wir bereit sind, sollte sich abzeichnen, dass diese Events möglich sind», sagt Anderhub. Wobei er betont: «Der Vorlauf für den ­Januarevent dürfte ambitiös sein.»