Der Fall regt zum Nachdenken an: Ein 54-jähriger Deutscher stand letzte Woche vor dem Rheinfelder Bezirksgericht, weil er versucht haben soll, seine Frau zu töten. Seit dem angeblichen Vorfall sass er in Untersuchungs- und später Sicherheitshaft. Das Gericht sprach ihn frei – nach dem Grundsatz «In dubio pro reo», im Zweifel für den Angeklagten.

Der Mann stritt die Tat stets ab. Er konnte während dem Prozess zwar nicht seine Unschuld beweisen. Aber es fehlten eben auch die eindeutigen Beweise für seine Schuld. Und trotzdem sass er während 814 Tagen hinter Gittern. Wie kann das sein?

Kritik an Grundsatz

«Grundsätzlich lässt sich sagen, dass eine Untersuchungshaft von über zwei Jahren im Fall einer versuchten vorsätzlichen Tötung sehr selten ist. Während all den Jahren als Rechtsanwalt kann ich mich nur an einen Fall erinnern, bei dem ein Beschuldigter über zwei Jahre in Untersuchungshaft sass und dann freigesprochen wurde», sagt Peter Bobst, Leiter Rechtsdienste beim DAS Rechtsschutz Schweiz.

Ein Faktor im Fall von Rheinfelden ist die schwierige Beweislage. Es handelte sich um einen Indizienprozess. Hier kommt ein Grundsatz der Schweizer Rechtsprechung zum Tragen: Die Staatsanwaltschaften sind gehalten, im Zweifelsfall anzuklagen, während das Gericht im Zweifelsfall freizusprechen hat.

Der Grundsatz führt dazu, dass die Staatsanwaltschaft auch wackelige Fälle anzuklagen hat. Sie ist dabei bemüht, dem Gericht ein möglichst vollständiges Puzzle zur angeblichen Tat zu präsentieren. Entsprechend lange können die Untersuchungen dauern. «Es gilt, die wenigen Indizien, die es gibt, so genau wie nur irgendwie möglich abzuklären», sagt Bobst.

Über die Berechtigung des Grundsatzes «In dubio pro duriore» – zu Deutsch: Im Zweifel für die Anklage – könne man «mit guten Gründen streiten», sagt Wolfgang Wohlers, Strafrechts-Professor an der Universität Basel. «Aus meiner Sicht ist dies angesichts der schweizweit festzustellenden Professionalisierung der Staatsanwaltschaften nicht mehr wirklich zeitgemäss.»

Trotz der Kritik aus Juristen-Kreisen: Der Beschuldigte hat keinerlei Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie schnell die Staatsanwaltschaft die Untersuchung abschliesst oder wann das Gericht den Verhandlungstermin ansetzt. Und Wohlers sagt auch: «Handelt es sich um ein Kapitaldelikt, das – im Falle einer Verurteilung – mit einer hohen Strafe geahndet werden würde, kann sich auch eine Untersuchungshaft von zwei Jahren als noch nicht unverhältnismässig erweisen.»

Gericht sah Fluchtgefahr

Ist also gerecht, dass ein womöglich unschuldiger Mann zwei Jahre hinter Gittern sitzt? Lässt sich das mit einer Genugtuung – im Fall von Rheinfelden 120 000 Franken – aufwiegen? Auf diese Fragen lassen sich die Rechtsexperten nicht ein. Eines ist klar: Die Schweizer Rechtsprechung lässt dieses Szenario zu. Eine Untersuchungshaft kann angeordnet werden, wenn Flucht-, Kollusions- oder Wiederholungsgefahr besteht. Im Fall von Rheinfelden hat das Zwangsmassnahmengericht und auch die Beschwerdekammer des Obergerichts mit Verweis auf den dringenden Tatverdacht und die Fluchtgefahr die Untersuchungshaft genehmigt.

Nach dem erstinstanzlichen Freispruch scheint sich nun die Lage aber verändert zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat zwar angekündigt, den Fall «mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit» ans Obergericht weiterzuziehen. Der Mann ist aber inzwischen aus der Haft entlassen worden. Ein dringender Tatverdacht sei nur noch schwer zu begründen, sagt der stellvertretende Aargauer Oberstaatsanwalt Daniel von Däniken. Und: «Nachdem das Bezirksgericht den Beschuldigten freigesprochen hat, muss man die Fluchtgefahr als geringer einstufen, als wenn einem Beschuldigten ein Urteil droht, bei dem er acht Jahre Freiheitsstrafe vor sich sieht.» Ganz ausschliessen könne man eine Flucht jedoch nie.