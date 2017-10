Am Donnerstag musste sich ein Mann aus Laufenburg vor dem Bezirksgericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, im Zeitraum vom Sommer 2014 bis Herbst 2016 im Internet mehrfach Kinder- und Tierpornografie beschafft und konsumiert sowie die Videos und Fotos teilweise auch weiter verbreitet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft schrieb in ihrer Anklageschrift unter anderem von Material, das «Darstellungen von minderjährigen Mädchen und Jungen in eindeutigen sexuellen Posen, von primären Geschlechtsteilen sowie von sexuellen Handlungen mit diversen Tieren» enthält.

Mann gab die Tat zu

Im Oktober 2016 erwischte ihn die Polizei und beschlagnahmte Speichergeräte mit insgesamt mehreren tausend Dateien mit kinder- und tierpornografischen Inhalten. Der Mann gab die ihm vorgeworfenen Taten schon bei der ersten Einvernahme zu. Auch vor Gericht zeigte er sich reuig: «Ich bin mir bewusst, dass es nicht richtig war, was ich getan habe», sagte er. Er habe inzwischen aus eigenem Antrieb die Behandlung bei einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie begonnen. Ausserdem gehe er oft mit dem Hund spazieren und habe sich ein Lesezimmer eingerichtet. «Ich bin sicher, dass ich dank der Therapie und meinen Hobbys nicht mehr rückfällig werde», so der verheiratete Familienvater.

Genau das war er allerdings schon einmal geworden. Der Mann stand am Donnerstag nämlich nicht zum ersten Mal wegen Kinderpornografie-Delikten vor Gericht. Bereits 2008 war er zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Die damals verhängte Probezeit war bereits abgelaufen, als er wieder begann, die verbotenen Pornos zu konsumieren.

Freiheitsstrafe und Busse

Gerichtspräsident Beat Ackle kam in der Verhandlung trotzdem auf die erste Verurteilung zu sprechen – und zwar, als es um das Strafmass ging. Die Staatsanwaltschaft hatte eine unbedingte Geldstrafe gefordert, die Anwältin des Beschuldigten eine bedingte Geldstrafe. Ackle aber verurteilte den Mann zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten bei einer Probezeit von drei Jahren.

Dazu muss der Mann eine Busse in der Höhe von über 12 000 Franken zahlen. «Das Urteil von 2008 hat gezeigt, dass eine bedingte Geldstrafe nicht funktioniert», so Ackle. «Die Strafe muss wehtun.» Er glaube aber, dass der Mann sein Privatleben «dank der angefangenen Therapie in Ordnung bringen» könne.