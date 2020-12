«Er ist eine kleine Sensation»: Dinosaurier aus Frick macht Wiener Museum unsicher

Er wird der neue Star im Naturhistorischen Museum in Wien: der Dinosaurier aus Frick. Im Frühling 2019 trat das Plateosaurier-Skelett seine Reise nach Österreich an. Seither wird er von Chefpaläontologe Mathias Harzhauser und seinem fünfköpfigen Team präpariert.

Eine Menge Arbeit, denn Ben Pabst hat den Saurier in Frick zusammen mit seinen Mitarbeitern, wie das üblich ist, zuerst oberflächlich freigelegt, dann dokumentiert, im Sediment geborgen und stückweise in Gipsmanschetten gepackt und diese Pakete schliesslich nach Wien befördert.

«Wir haben eine grosse Menge an Gipspaketen, und die sind ein bisschen wie Überraschungseier, weil wir nicht ­wissen, was drin ist», sagte Harzhauser beim Erhalt der Saurierfracht aus dem Fricktal vor österreichischen Medien.

Inzwischen sind viele Pakete ausgepackt und der sechs Meter lange und 210 Millionen alte Saurier nimmt hinter den Kulissen langsam Kontur an. Derzeit arbeiten die Paläontologen an einem seiner Füsse, wie die «ZiB», wie die Tagesschau in Österreich heisst, diese Woche berichtete.

Den Stellenwert der Fricker Dauerleihgabe machte Moderatorin Margit Laufer dabei schon in der Anmoderation des gut einminütigen Beitrags klar: Der Saurier sei «eine kleine Sensation», denn er werde «der erste wirklich echte grosse Dinosaurier des Museums» sein. Im Museum, das jährlich rund 700'000 Besucher anlockt, sind zwar heute schon Saurierskelette zu bewundern. Sie sind allerdings aus Gips. Zudem raunt ein lebensgrosser Allosaurier als Roboternachbildung im Museum herum.

Wie gross die Bedeutung des Fricker Sauriers ist, umschreibt Harzhauser im TV-Beitrag so: «Dass wir Plateosaurier-Skelette präparieren, ist eher untypisch. Denn echte Dinosaurier sind sehr selten und werden am Markt ungemein teuer, um viele Millionen Euro, gehandelt.»

«Ben» sorgt seit 2017 in ­Brüssel für Furore

Da nimmt man in Wien auch gerne in Kauf, dass das Skelett nicht komplett ist; rund 80 Prozent der Knochen konnte Ben Pabst und sein Team bergen. Aus Frick bekamen die Wiener deshalb – quasi als Ersatzteillager – ein zweites, ebenfalls unvollständiges Skelett. Die Knochen, die am Schluss immer noch fehlen, spuckt ein 3D-Drucker aus.

Bis die Wiener den Fricker Dinosaurier bewundern können, wird es noch eine Weile dauern: Der Zusammenbau des Pflanzenfressers wird noch einige Monate in Anspruch nehmen. Das Museum rechnet damit, dass der Neuzugang aus dem Fricktal ab Sommer 2021 für das Publikum zugänglich ist.

Der Wiener Plateosaurier wird dann bereits der zweite Dinosaurier aus Frick sein, der international für Furore sorgt. Bereits seit 2017 begeistert «Ben», benannt nach dem Fricker Saurier-Papst Ben Pabst, die Besucher im Königlichen Belgischen Institut für Naturwissenschaften in Brüssel.