Einwohner, Frauen- und Ausländeranteil: So haben sich die Fricktaler Gemeinden verändert

Auf den ersten Blick etwas überraschend ist, dass das obere Fricktal im letzten Jahr mit 1,32 Prozent oder 429 Personen doch deutlich stärker gewachsen ist als das untere Fricktal mit einem Plus von 0,16 Prozent oder 77 Personen. Dies liegt daran, dass im oberen Fricktal im letzten Jahr etliche grössere Überbauungen auf den Markt kamen, im unteren jedoch mehrere – etwa der Salmenpark 2 oder das Furnierwerk in Rheinfelden – erst im Bau sind.

Unterschiede zwischen den Gemeinden sind gross

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden sind markant und reichen von einem Einwohner-Minus von 2,52 Prozent (Obermumpf) bis zu einem Plus von 8,01 Prozent (Bözen).

Auffallend: Unter den fünf grössten Gewinnern sind, prozentual, mit Bözen, Mumpf, Effingen, Schwaderloch und Zeiningen eher kleinere Gemeinden.

In Mumpf beispielsweise wohnten Ende letzten Jahres 84 Personen mehr im Dorf; das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent. «Mitte Jahr wurde eine grosse Wohnsiedlung bezugsbereit, was zu einem entsprechenden Bevölkerungszuwachs geführt hat», führt Gemeindeschreiber Reto Hofer aus. Auch Livia Grossmann, stellvertretende Gemeindeschreiberin in Zeiningen, führt das Bevölkerungsplus auf verschiedene Mehrfamilienhäuser zurück, die 2019 fertiggestellt wurden.

Erst nach diesen kleineren, oft etwas peripher gelegenen Gemeinden folgen in der Bevölkerungsstatistik mit Gipf-Oberfrick und etwas später auch Frick die beiden Zentrumsgemeinden im oberen Fricktal. Die wachstumsstärkste Gemeinde aus dem Bezirk Rheinfelden ist weder Rheinfelden noch Möhlin ‑–es ist Wallbach auf Platz 11 mit einem Plus von 33 Einwohnern.

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man die effektiven Veränderungen der Einwohner in den Blick nimmt. Dann haben Frick (+112) und Gipf-Oberfrick (+107) klar die Nase vorne; mit deutlichem Abstand auf Platz drei folgt Mumpf.