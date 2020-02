Dorffasnacht abgesagt – Kehrausball findet statt

Der Kanton macht wegen des Corona-Virus Veranstaltungen ab 150 Personen bewilligungspflichtig. Die Fricktaler Veranstalter reagieren unterschiedlich auf die neuen Vorgaben. Die AZ zeigt eine Übersicht über die Veranstaltungen im Fricktal in den nächsten Tagen.

Der grösste Anlass im Fricktal am Wochenende ist der Kehrausball in Obermumpf von heute Samstag. Bis zu 700 Personen besuchen jeweils den Ball in der Turnhalle. Er ist damit nach der heutigen Verfügung von Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati bewilligungspflichtig. Die Verantwortlichen haben gestern Nachmittag beim Kanton das Gesuch zur Durchführung gestellt. «Der Kehrausball wird durchgeführt», kann Patrizia Binkert, Präsidentin der Guggenmusik Räblüüs, am Abend mitteilen. Der Ball sei vom Kanton und der Gemeinde bewilligt worden.

Fricks Monti verfügt über 170 Sitzplätze im Kinosaal. Die Kino- und Kulturveranstaltungen finden laut Inhaber Philipp Weiss wie geplant statt. Allerdings wird er das Platzangebot bei allen Veranstaltungen in den kommenden Tagen auf maximal 149 Plätze begrenzen.

Das Konzert der kenianischen Sängerin Claudia Masika heute Abend im Meck in Frick findet ebenfalls statt, wie die Veranstalter auf Anfrage sagen. Der Meck-Saal hat nicht mehr als 150 Plätze, das Konzert war somit nicht bewilligungspflichtig.

Mit rund 150 Besuchern rechneten die Organisatoren der Münchwiler Dorf­fasnacht. Wie Sandra Gsponer sagt, hätte man den Anlass gerne durchgeführt, «auch um die Normalität für die Kinder ein Stück zu wahren». Letztlich habe man aber nun von sich auch entschieden, die Dorffasnacht abzusagen – wegen der gesundheitlichen Risiken, aber auch, weil man unsicher war, ob überhaupt jemand käme.

Der Kulturverein Stein hat am Sonntag eine Jazz-Matinee im Saalbau auf dem Programm. Da mehr als 150 Personen erwartet werden, reichte der Verein gestern Nachmittag online ein Bewilligungsgesuch ein. Sollte es nicht noch eine negative Entwicklung geben, wolle man den Anlass durchführen, sofern man die Bewilligung erhalte, sagte Vereinspräsident Hansueli Bühler gestern Nachmittag. Bis 21 Uhr lag noch kein Entscheid des Kantons vor.

Die Durchführung ihres Brauchtums haben die Scheibensprenger aus Oeschgen auf Sonntagabend angesetzt. Weil in der Festhütte weniger als 150 Personen Platz haben, besteht keine Bewilligungspflicht. Der Anlass kann durchgeführt werden.

Stattgefunden hat gestern Abend im Kornhauskeller das Konzert eines Volksmusiktrios. Die Veranstalter benötigten keine Bewilligung; der Kornhauskeller hat weniger als 150 Plätze.