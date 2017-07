Die Glocke hat ihren festen Platz. Prominent im Wohnzimmer. Seit fünf Jahren steht sie nun bereits dort – und Walter Schwarz, 53, hofft, dass noch das eine oder andere Jährchen dazukommt. Er lacht. «Mein Frau will dort einen Blumenstock hinstellen, sobald ich den Wanderpreis abgeben muss. Ich tue alles dafür, dass der Wechsel nicht so bald kommt.»

Die Glocke, das ist der Nordwestschweizer Wanderpreis, den der Fricker in diesem Jahr bereits zum fünften Mal in Serie gewonnen hat. Zum zehnten Mal insgesamt. Schwarz ist damit der beste Fahnenschwinger der Nordwestschweiz.

Und seit kurzem ist er der beste Fahnenschwinger überhaupt. Am Eidgenössischen in Thun holte er sich zum ersten Mal den Schweizer-Meister-Titel, oder wie es in der Fahnenschwinger-Sprache heisst: Er gewann den eidgenössischen Wanderpreis. Eine Holzskulptur, die einen Fahnenschwinger zeigt. Natürlich in Tracht und mit Schweizer Fahne in der Hand.