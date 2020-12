Die Landwirtin und ihr Team: Sie backen die Kekse für den traditionellen «Weihnachtsguetzlimärt»

Auf dem Söhrenhof liegt er schon seit Wochen in der Luft: der süsse Guetzliduft. «Wegen zwei Grossbestellungen haben wir bereits Mitte November mit dem Backen angefangen», erklärt Christine Amsler aus Bözen. Seit 2013 stellt die Landwirtin mit ihrem Team jedes Jahr 40 bis 50 verschiedene Keks­sorten für den traditionellen «Weihnachtsguetzlimärt» her. Dieser hat auch dieses Jahr jeweils an den Adventssamstagen im Dezember offen.

Der «Guetzlimärt» ist der einzige Anlass

Der Anlass ist in diesem Jahr der einzige, den die Familie Amsler durchführen kann. «Leider mussten wir wegen der Coronapandemie alle privaten und öffentlichen Feste absagen. Das gibt eine erhebliche Einbusse für uns.» Auch sonst veränderte die Pandemie den Alltag der Landwirte aus Bözen. Im Frühling während der Spargelzeit habe der Hofladen einen sehr grossen Zulauf gehabt. «Die Produkte fanden einen guten Absatz, da die Konsumentinnen und Konsumenten alle in der Schweiz ihre Lebensmittel einkaufen mussten.» Gleichzeitig konnte der Praktikant der Amslers, der sie bei der Ernte unterstützen sollte, statt Ende April erst im Juli vom Ausland in die Schweiz einreisen. «Zum Glück meldeten sich verschiedene Leute für die Mithilfe. So konnten wir die Zeit überbrücken.»

Den «Weihnachtsguetzlimärt» liessen sich die Amslers aber nicht nehmen. Wenn er auch im kleinen Rahmen stattfindet: 2020 wird auf zusätzliche Aussteller und ein Festbeizli verzichtet. Dafür findet der Verkauf der Guetzli nicht nur am Märt an den drei Samstagen statt. Abgepackt sind die Kekse durchgehend bis zum 19. Dezember erhältlich.

Guetzlimärt auf Söhrenhof

Am 12. und 19. Dezember, jeweils von 9 bis 17 Uhr, Söhrenhof 2 in Bözen. Unter der Woche sind abgepackte Kekse erhältlich.