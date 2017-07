Alles begann vor fast zehn Jahren während den Tauchferien in Thailand. Da kam dem Solothurner Informatiker Thomas Tschirren, in der Hängematte liegend, eine Idee: Shrimps, die in Asien unter teils fragwürdigen Bedingungen produziert werden, in der Schweiz herstellen – und zwar unter ökologisch besseren Bedingungen.

Nun wird diese Idee Realität. Seit einigen Tagen sind auf dem Areal der Schweizer Salinen AG in Rheinfelden die Bauarbeiten für die beiden Produktionshallen der Swiss Shrimp AG im Gang. Hier sollen dereinst tonnenweise Crevetten im Jahr gezüchtet und geerntet werden. «Es ist ein äusserst positives Gefühl, dass es jetzt losgeht», sagt Swiss Shrimp-Geschäftsführer Rafael Waber. «Es freut uns, dass unser Vorhaben eine konkrete Form annimmt.»

2013 gründete Thomas Tschirren mit einigen Mitstreitern die Firma Swiss Shrimp. In den Jahren 2014 bis 2015 erbrachten sie in einer Pilotanlage im solothurnischen Luterbach den Beweis der technischen Machbarkeit. Geerntet wurden rund 200 Kilogramm Schweizer Shrimps. 2016 gelang es dem Unternehmen, die Schweizer Salinen in Rheinfelden als Standortpartner zu gewinnen. Sie sind Bauherrin der Halle mit einer Grundfläche von rund 4500 Quadratmetern und kommen für deren Bau und Erschliessung auf. Die Swiss Shrimp AG wird die Halle mieten und für den entsprechenden Ausbau sorgen. Insgesamt kostet der Bau über 13 Millionen Franken.

Produktion ab August 2018

In der Halle werden zwei Produktionsräume und zwei Wasseraufbereitungsräume entstehen. Für die Heizung der Becken nutzt Swiss Shrimp die Abwärme aus dem Salzgewinnungsprozess, für die Meerwasserproduktion das Salz der Saline. In den Becken können bis zu 60 Tonnen Crevetten im Jahr gezüchtet werden. Hat das Produkt am Markt Erfolg, ist eine Erweiterung auf 150 Tonnen möglich.

Die Verantwortlichen rechnen mit einer Bauzeit von rund einem Jahr. Geht alles nach Plan, startet im August 2018 die Produktion. «Die Anlage wird schrittweise Modul für Modul hochgefahren», sagt Waber. Mit Abnehmern konnten in der Zwischenzeit Absichtserklärungen abgeschlossen werden. Es sind Detail- und Feinkost-Händler. «Insbesondere das Interesse an der Frische ist gross», so Waber.

Die Crevetten brauchen knapp ein halbes Jahr, bis sie gross genug für die Ernte sind. Somit könnten Anfang 2019 die ersten Fricktaler Shrimps auf den Markt kommen. Es wäre dann ziemlich genau zehn Jahre her, seit Thomas Tschirren in den Tauchferien in Thailand die Idee für eine Schweizer Crevetten-Zucht hatte.