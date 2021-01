Deutsche Grenzbeamte wussten zuerst nichts von Spezialbewilligung für Schweizer beim Pakete abholen

«Irren ist amtlich» heisst es in Abwandelung einer bekannten Redewendung. Wer am Samstagmorgen den Grenzübergang Stein/Bad Säckingen nutzen wollte, um in gutem Glauben sein Päckli beim «MyPaketshop» abzuholen, erlebte eine Überraschung. Die vom Bad Säckinger Ordnungsamt gewährte Ausnahmeregelung für Schweizer aus Grenzkantonen, bis zum 12. Januar aufgegebene Bestellungen noch bis einschliesslich Samstag ohne Quarantäneauflagen abholen zu können, hatte sich offenbar nicht bis zur deutschen Bundespolizei am Grenzübergang herumgesprochen. Hinweis auf AZ-Artikel trug zur Aufklärung bei «Unglaublich», betont Simon Kühn, Inhaber von MyPaketshop in Bad Säckingen, gegenüber der «Aargauer Zeitung». Als er am Samstag am Morgen von «ersten Irritationen» erfuhr, habe er sich sofort mit der deutschen Bundespolizeiinspektion in Weil am Rhein in Verbindung gesetzt. Die Beamten seien sehr freundlich, aber auch sehr überrascht gewesen. «Die wussten von gar Nichts», so Kühn. Sein Hinweis auf einen Online-Artikel der «Aargauer Zeitung» über die vom Bad Säckinger Ordnungsamt erteilte Ausnahmegenehmigung habe dann zur Aufklärung beigetragen. Die Bundespolizei habe sich entschuldigt und versprochen, umgehend ihre Kollegen am Grenzübergang zu informieren. Den Inhaber des Paketshops nimmt die etwas chaotische Situation nicht weiter wunder. Kühn sagt:

Das überrascht nicht bei dieser Vielzahl von ständig wechselnden Verordnungen

Die Anweisung der Bundespolizei an ihre Kollegen am Grenzübergang Stein/Bad Säckingen muss jedenfalls sehr unmittelbar erfolgt sein. Bereits gegen 9.30 Uhr war auf dem Parkplatz reger Verkehr mit Fahrzeugen besonders aus den Kantonen Aargau und Zürich zu verzeichnen. Dennoch noch weit von Verhältnissen vor der Pandemie entfernt Von Verhältnissen vor der Pandemie mit einem Verkehr von bis zu 500 Kunden an Samstagen sei sein Paketshop weit entfernt, erklärt Kühn. Dass viele Schweizer die Ausnahmeregelung nutzen, sei aber festzustellen. Gegen Mittag hatte Kühn immerhin 158 Kunden registriert. Die meisten Befragten begrüssten die Ausnahmeregelung des Bad Säckinger Ordnungsamtes. Am Pandemie-Management beiderseits des Rheines liessen viele jedoch kein gutes Haar. So mancher Eidgenosse hatte sich in der Früh auch selbst zu helfen gewusst. So etwa ein 47-jähriger Mann aus dem Kanton Aargau. Ihm sei am Grenzübergang Stein/Bad Säckingen die Einreise nach Deutschland verweigert worden.