Das Feuerwerk bleibt in diesem Jahr im Lager – auch an Silvester

Er war schon im Einsatz auf Konzerten von Metallica, Pink und Helene Fischer. Doch dieses Jahr läuft es wegen der Coronapandemie schlecht für Pyrotechniker Klaus Wunderle aus dem deutschen Murg-Hänner nahe Laufenburg, denn Absage folgt auf Absage. Mit der Vermietung von Feuerschalen macht er nun ein neues Geschäftsfeld auf.

Beim Lichtereinkaufsabend in Badisch-Rheinfelden hätten die im Oktober erworbenen Feuerschalen zum Einsatz kommen sollen, allerdings fällt der Event wegen des Teil-Lockdowns im November ins Wasser. Die Feuerschalen und die sie tragenden, bis zu zwei Meter hohen Säulen stehen noch verpackt auf einer Palette im Hof von «Showeffekte Wunderle».

Klaus Wunderle macht nicht nur Pyrotechnik, sondern bietet alle Arten von Spezialeffekten an. In der Werkstatt stehen auch andere Maschinen, um Nebel, Schaum oder Bühnenblitze zu erzeugen – und auch Musik­anlagen und Beleuchtungen. Dieses Jahr kommen die Maschinen aber kaum zum Einsatz.

Seit 25 Jahren ist er Pyrotechniker

Wunderle bietet auch Indoor-­Pyrotechnik und Spezialeffekte an, er war schon tätig bei Musicals in Basel und am Theater in Zürich. Und eben: Er war bei Konzerten von absoluten Superstars aktiv. Für Konzerte des österreichischen Sängers Andreas Gabalier war Wunderle in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Einsatz. «Als Jugendlicher hat mich Feuerwerk gar nicht interessiert», erklärt der 65-jährige gelernte Maschinenmechaniker.

Richtig in Kontakt mit den Spezialeffekten kam er erstmals 1986 als Helfer bei den Rheintal-Musikanten und fand Gefallen an Flammen, Rauch und Knallerei. Seit rund 25 Jahren ist er nun hauptberuflich Pyrotechniker.

Vergangenes Jahr hat er oft die Feuerwerkslogistik für Veranstaltungen übernommen und ist mit seinem Sprinter viel im süddeutschen Raum und in der Schweiz herumgekommen. Die Auslastung des Fahrzeugs erreicht dieses Jahr allerdings nur zehn Prozent im Vergleich zu 2019, da seit März praktisch nichts mehr läuft.

Beim Lockdown im Frühjahr konnte er noch Coronahilfen beantragen, doch beim Shutdown im November geht er leer aus, da auch in anderen Jahren im November kaum Umsatz anfällt. Wichtig wäre für ihn die Open-Air- Saison im Sommer gewesen. «Gerade da lief aber gar nichts», so Wunderle. «Auch die Lieferanten sind alle am Schwitzen.»

Jetzt fällt auch das Silvesterfeuerwerk aus

Auch das Rheinfelder Silvesterfeuerwerk wurde abgesagt. Wunderle hätte das mit Musik unterlegte Feuerwerk bei der alten Rheinbrücke zum vierten Mal ausgerichtet. Das Jahr ist aber gekennzeichnet durch Absagen, während Wunderle im Frühjahr noch einige Einkäufe getätigt hat, sodass die Werkstatt voll ist. «Wir haben für Musicals im Gloria-Theater investiert, was auch stillsteht. Eins kommt nach dem anderen», sagt Ehefrau Monika. Auch das Verbot von privatem Feuerwerk in Bad Säckingen dürfte sich auf den Verkauf an Privatpersonen negativ auswirken, der ohnehin auf die drei Tage vor Silvester beschränkt ist.

Wunderle möchte die Feuerschalen auch Privatpersonen zum Mieten für Feiern im heimischen Garten, etwa zu Geburtstagen oder Silvester, anbieten. Insgesamt 15 Feuerschalen mit verschieden hohen Säulen hat er angeschafft. Bestückt mit Sturmkerzen sorgen die Schalen auch bei Wind für ein schönes Ambiente. Er ist derzeit noch am Tüfteln, ob ein Betrieb der 15 bis 20 Kilogramm schweren Konstruktionen auch mit Gas möglich ist.

Den Pyrotechniker zu engagieren, hat einen gesetzlich vorgeschriebenen Vorlauf von 14 Tagen. Je nach Einsatz hätte Wunderle gerne auch noch mehr Zeit, da oftmals noch Material besorgt werden muss. Wenn nur die Feuerschalen gemietet werden sollen, ist das aber auch kurzfristig möglich.