Das Dorfbild verändert sich völlig: In Kaisten wird überall gebaut

Kaisten steht vor der wohl prägendsten Veränderung seines Ortsbildes. Im Mitteldorf sind Traditionsliegenschaften verschwunden, um Mehrfamilienhäusern Platz zu machen. Am Ortsrand türmen sich neuerdings in Hanglage Terrassenwohnungen aufeinander. Und jetzt liegt schon wieder ein neuerliches Baugesuch auf.

In der Ortsmitte von Kaisten, im Mitteldorf, herrscht gähnende Leere. Die Traditionsbeiz – dem Erdboden gleichgemacht. Bagger fressen sich tief in den Untergrund. Vier Mehrfamilien- und ein Einfamilienhaus mit total 23 Wohneinheiten sollen dort in naher Zukunft die Lücke füllen. Das plant jedenfalls der dortige Investor, die JKB Immobilien AG aus Frick. Ob Eigentum oder auch zur Miete ist laut Inhaber Daniel John noch offen.

Festgelegt auf nur Kaufobjekte hat sich indes die Schnetzler Immobilien AG aus Kaisten, die hinter der schon weiter fortgeschrittenen Überbauung «Sonnenperle» steht. Dort entstehen in mehreren Etappen Terrassenwohnungen und Doppeleinfamilienhäuser. «Zwei Drittel der Wohnungen/Häuser sind schon verkauft. Die ersten ziehen im September ein», berichtet Martin Schnetzler.

Aktuell beträgt die Zahl bewilligter Wohneinheiten laut Gemeindeschreiber Manuel Corpataux in Kaisten 100. Neben Mitteldorf und «Sonnenperle» sind weitere drei Mehrfamilienhäuser im Brüel-Areal in Planung. Zwei sind bewilligt, für das dritte liegt das Gesuch auf. Für Kaistens Gemeindeschreiber gewaltige Veränderungen: «Sicher die prägendste Veränderung des Ortsbildes seit Jahrzehnten, auch in dieser Dimension», denkt Corpataux.

Bedürfnisse an die dörfliche Infrastruktur

Mit welchem Faktor man die Zahl der neuen Wohneinheiten multiplizieren muss, um auf die Zahl der Neuzuzüger in Kaisten zu kommen, ist noch fraglich. Auch wer sich tatsächlich neu im Dorf niederlässt, ist offen. Sind es Singles? Paare ohne Kinder? Familien? Senioren? Welche Bedürfnisse werden diese Personengruppen an die dörfliche Infrastruktur haben? Wird diese dem Wachstum standhalten?

2700 Einwohner verzeichnet Kaisten aktuell. Mit den kommenden Überbauungen wird es vielleicht bald an der 3000er-Marke kratzen. Gemeindeammann Arpad Major hat dennoch keine Bange: «Wir sind bei der Infrastruktur im Moment gut aufgestellt. Es besteht kein akuter Handlungsbedarf, auch nicht bei Kindergarten und Schule.» Im Gegenteil: Verspricht man sich doch mit dem baldigen Zuzug eine bessere Auslastung der Infrastruktur, die es schon gibt: Beizen, Dorfladen, Bankfiliale. Für Major sind die geplanten Überbauungen «in jedem Fall eine Aufwertung für Kaisten, gerade die in der Ortsmitte.» Und darüber, dass diese noch mit einem Dorfplatz samt verkehrsberuhigter Begegnungszone ausgestattet werden soll, ist die Vorfreude ­allenthalben gross. Dafür wird dann wieder ein Baugesuch aufliegen – aber wohl erst Anfang 2021.