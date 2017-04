Von den zehn Wildnestern befinden sich seit einigen Jahren drei in unmittelbarer Nähe von Einfamilienhäusern. Laederach ist von der Toleranz der dortigen Bewohner positiv überrascht: «Es kann natürlich schon mal etwas lauter werden, wenn die Jungstörche in Erwartung des Futters anfangen, aufgeregt zu quieken und zu krächzen. Auch wenn sie ihr Geschäft auf dem Dach oder in dem Garten hinterlassen, ist dies kein Grund zur Freude. Trotzdem haben sich die dortigen Bewohner noch nie beschwert», erzählt Laederach.

Im letzen Jahr haben in Möhlin knapp 30 Jungen überlebt. In diesem Frühjahr rechnet Laederach mit 50. Dies zum einen, weil die Anzahl an Brutpaaren höher ist. Zum anderen, weil viele Vögel im letzen Jahr dem nass-kühlen Wetter in ihren ersten Lebenswochen zum Opfer fielen. «Nimmt die Population in den nächsten Jahren weiter zu, dann wird das Nahrungsangebot in Möhlin bald zu knapp werden», sagt Laederach, der davon ausgeht, dass in wenigen Jahren bereits die ersten Störche in Mumpf und Magden – dort wurden Hortplätze eingerichtet – brüten werden.

Die ersten Jungen sind geschlüpft

In Kaiseraugst sind derzeit acht Brutplätze besetzt – einer mehr als im letzten Jahr. «Bei einem Horstplatz sind bereits in der letzten Woche Junge geschlüpft», sagt Urs Wullschleger, Storchenvater von Kaiseraugst. Der Temperatureinbruch mit Minusgraden in der letzten Woche sei für die jungen Störche jedoch unproblematisch gewesen: «Den Jungen geht es gut. Gerade in den ersten Wochen sind sie ja noch sehr klein und können deshalb voll durch das Gefieder der Storcheneltern im Horst abgedeckt und gewärmt werden», sagt Wullschleger.

Problematisch wird es hingegen, wenn das Wetter im Mai regnerisch und kalt wird. «Dann sind die Jungen schon so gross, dass sie von ihren Eltern im Horst nicht mehr voll abgedeckt werden. Die Gefahr ist dann gross, dass die Jungen auskühlen, sich eine Lungenentzündung einfangen und an dieser sterben», erklärt Wullschleger.