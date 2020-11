Bundesgericht hebt Landesverweisung gegen Kosovaren auf – bezahlen muss er

Rushit kann aufatmen: Der 45-jährige Kosovare, der seit 27 Jahren in der Schweiz lebt und im richtigen Leben anders heisst, muss das Land nicht für fünf Jahre verlassen. Das entschied das Bundesgericht, das damit die vom Bezirksgericht Laufenburg verfügte und vom Obergericht bestätigte Landesverweisung aufhob.

Was war passiert? Rushit, der während des Kosovo-Krieges in die Schweiz geflohen war, verlor Ende 2017 seine Stelle und bezog seither Arbeitslosengelder. Ende Juli 2018 fand er einen neuen Job, den er bereits am 1.August mit einer zweimonatigen Probezeit antreten konnte. Gegenüber der Arbeitslosenversicherung gab er allerdings an, den Job erst ab Oktober zu haben. Vor Gericht begründete er diese Diskrepanz damit, dass er in den Formularen irrtümlich nicht angegeben habe, im August und September gearbeitet zu haben, weil er geglaubt habe, erst mit dem erfolgreichen Absolvieren der Probezeit einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Er bestritt also nicht die Täuschung, sondern machte geltend, er habe ohne Arglist gehandelt.

212 Franken zu Unrecht ausbezahlt

Das Obergericht habe die Irrtumserklärung zu Recht als Schutzbehauptung beurteilt, schreibt das Bundesgericht in seinem Urteil, «zumal der Beschwerdeführer auch gegenüber dem RAV-Berater ausdrücklich angab, die Festanstellung gelte, anders als zunächst gedacht, nicht ab August 2018, sondern ab Oktober 2018». Da Rushit bis dahin tadellos mit dem RAV zusammengearbeitet hatte, bestand für die Behörden laut Bundesgericht auch kein Anlass, die Richtigkeit der Angaben in Zweifel zu ziehen. Das RAV forderte Rushit zudem umgehend auf, den Arbeitsvertrag einzureichen – was Rushit nicht tat.