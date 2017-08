Im Mittelpunkt der «Brückensensationen» stehen die alte Rheinbrücke, das Inseli und die Schifflände sowie auf deutscher Rheinseite der Stadtpark gegenüber dem Museum Haus Salmegg. Geplant sind insgesamt 76 Aufführungen im Bereich Comedy, Kabarett, Theater, Musik, Zirkus und Artistik. Die Akteure stammen aus 16 Nationen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in diesem Jahr auf der Luftakrobatik. Sie wird gleich von fünf Gruppen gezeigt – einmal am Trapez, einmal am Seil und einmal sogar an der Teppichstange. Für die Schaulustigen ist alles kostenlos, denn die Kulturbüros beider Städte Rheinfelden leisten finanzielle Schützenhilfe und werden von einer stattlichen Reihe von Sponsoren unterstützt. Kulturstadträtin Béa Bieber unterstrich, dass diese «Brückensensationen» ein Paradebeispiel der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit darstellten. «Da wurde ein riesiger logistischer und planerischer Aufwand betrieben.»

Die Festeröffnung findet am Freitag, 18. August, um 20 Uhr auf der grossen Aktionsbühne an der Schifflände statt. Die schweizweit bekannten «Neoländler» als Urgesteine der alternativen Berner Volksmusik treten dabei in Aktion. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt lobte die enge Zusammenarbeit der Kulturreferenten Brigitte Brügger (CH) und Claudius Beck (DE). «Das gefundene Format ist richtig.» Dass es gelungen ist, den Artisten Georg Traber mit seinem Stangenlabyrinth und seinen Seilkünsten zu gewinnen, freut Brigitte Brügger besonders. Und zufrieden zeigt sie sich, dass auch die Gastronomen im Zähringerstädtchen von der Aktionsvielfalt profitieren können. (rom)