GANSINGEN

In Gansingen traten alle fünf bisherigen Gemeinderäte wieder an. Gewählt sind: Mario Hüsler (327 Stimmen), Urban Erdin (327 Stimmen), Hanni Jappert (326 Stimmen), Severin Senn (300 Stimmen) und Otto senn (287 Stimmen). Das Absolute Mehr lag bei 164 Stimmen, die Wahlbeteiligung bei 47,3 Prozent.

Als Gemeindeammann bestätigt wurde Mario Hüsler mit 314 Stimmen. Als Vizeammann bestätigt wurde Urban Erdin mit 296 Stimmmen.

MÜNCHWILEN

Der Münchwiler Gemeinderat ist komplett. Das Topresultat erzielte Vizeammann Sabrina Keller (bisher) mit 237 Stimmen, gefolgt von Bruno Tüscher (bisher, 214 Stimmen). Tüscher wurde zudem zum neuen Gemeindeammann gewählt. Ebenfalls im Gemeinderat sind in den kommenden vier Jahren Fabian Bianchi (neu, 206 Stimmen), Roland Oeschger (bisher, 168) und Dieter Zimmermann (neu, 148). Die Wahl nicht geschafft hat Jacqueline Otten. Sie erreichte 83 Stimmen.

OESCHGEN

In Oeschgen traten alle fünf Bisherigen wieder an, zusätzlich kandidierte Yves Keiser neu für den Gemeinderat. Er schaffte die Überraschung und wurde mit 218 Stimmen deutlich in die Exekutive gewählt. Über die Klingen springen musste dafür Martin Meier: Er wurde mit 132 Stimmen nicht wiedergewählt.

Mit dem besten Resultat als Gemeinderat bestätigt wurde Marco Cafaro; er erhielt 252 Stimmen. Alessandro Quaresima kam auf 235 Stimmen, Gabriele Wieser auf 205 und Christoph Koch auf 187 Stimmen. Das Absolute Mehr lag bei 143 Stimmen, die Wahlbeteiligung betrug 49,9 Prozent.

Speziell ist die Zahl der «vereinzelt gültigen Stimmen»; sie liegt bei 192. Das heisst, es bekamen mindestens 48 Personen neben den offiziell Kandidierenden Stimmen. Denn ab fünf Stimmen müssen die (unfreiwilligen) Kandidaten namentlich aufgeführt werden. Zu ihnen gehört Thomas Obrist, der fünf Stimmen bekam.

Als Gemeindeammann bestätigt wurde – bei einem Absoluten Mehr von 142 Stimmen – Christoph Koch mit 164 Stimmen. Als Vizeammann wiedergewählt wurde Gabriele Wieser mit 149 Stimmen. Das Absolute Mehr lag hier bei 141 Stimmen.

SCHWADERLOCH

In Schwaderloch konnten erst vier Sitze im Gemeinderat besetzt werden. Bestätigt wurden die vier Bisherigen Alex Meyer (166 Stimmen), Rolf Häusler (156 Stimmen), Marta Neukom (155 Stimmen) und Ursula Wüst (137 Stimmen). Als Gemeindeammann gewählt ist: Rolf Häusler. Als Vizeammann gewählt ist: Ursula Wüst.

SISSELN

Sisseln wählt per Wahlversammlung. An dieser wurden am Samstag in den Gemeinderat gewählt: Kurt Bächtold (bisher, 115 Stimmen), Rainer Schaub (bisher, 108 Stimmen), Barbara Hürlimann (neu, 99 Stimmen), Jean-Marc Rechsteiner (bisher, 87 Stimmen) und Viviane Raimann (neu, 79 Stimmen). Als Gemeindeammann bestätigt wurde Rainer Schaub mit 97 Stimmen. Neuer Vizeammann ist Kurt Bächtold. Er erhielt 98 Stimmen. Das Absolute Mehr lag bei den Gemeinderatswahlen bei 59 Stimmen, die Wahlbeteiligung bei 13,6 Prozent. Von den 985 nahmen 134 an der Wahlversammlung teil.

