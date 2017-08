«Die genauen Ursprünge der Sportart sind unklar», sagt Mike Bosshard, einer der Initianten. «Man schreibt sie Seefahrern zu.» Klar ist dagegen, dass die ersten Stiefel in Skandinavien durch die Luft geschleudert wurden – und die Finnen noch heute führend sind. Bosshard verfolgt die Wettkämpfe schon länger und vor drei Jahren entstand an einem Feuerwehranlass die Idee, selber einen solchen Wettkampf durchzuführen. Nun wird sie in die Tat umgesetzt. «Wenn alles klappt, möchten wir dann nächstes Jahr eine Aargauer Meisterschaft durchführen», so Bosshard.

Gummistiefel-Weitwurf ist ein Teamsport. «Jedes der drei Teammitglieder wirft dreimal», erklärt Mike Bosshard, «anschliessend werden alle Würfe addiert.» In Münchwilen wird neben dem Siegerteam auch noch der weiteste Wurf eines Einzelnen erkoren. Der Weltrekord bei den Herren liegt derzeit bei 68,03 Metern. Solche Weiten werden in Münchwilen kaum erreicht. «Für Amateure ist es schon gut, wenn sie die Hälfte schaffen», so Bosshard.