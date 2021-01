Autoreparaturen, Paketshop, Optiker: Dafür dürfen Schweizer noch nach Deutschland

Darf ein Schweizer sein Auto in einer deutschen Werkstatt reparieren lassen?

Grundsätzlich heisst es für die Einreise aus einem Risikogebiet: Wer quarantänefrei nach Baden-Württemberg will, muss einen triftigen Grund haben. Die quarantänefreie Einreise bei einem bis zu 24-stündigen Aufenthalt ist demnach nur gestattet, wenn die Einreise nicht überwiegend aus touristischen Gründen oder zu Zwecken des Einkaufs erfolgt.

Dürfen Schweizer ihre Bestellungen beim Paketshop ennet der Grenze abholen?

Nein, die Abholung eines Paketes im Paketshop ist derzeit nicht ohne Quarantäne möglich. Die entsprechende Regelung wurde Anfang Woche angepasst (die AZ berichtete). Schweizerinnen und Schweizer, die sich bestellte Waren an einen Paketshop in Bad Säckingen, Laufenburg oder zum Beispiel Waldshut schicken lassen, dürfen sie dort nicht abholen, ohne anschliessend in eine zehntägige Quarantäne zu müssen.

Laut Angaben der deutschen Behörden fällt dieser Vorgang unter den Begriff «einkaufen». Es gibt aber eine Ausnahme: Wer ein Postfach in Deutschland hat, der kann es ohne Quarantänefolge leeren.

Ist ein Besuch beim Optiker erlaubt?

Für den Optiker gilt im Prinzip dieselbe Regelung wie für den Besuch in der Autoreparaturwerkstatt, sagen die Behörden. Reparaturen einer Brille sind erlaubt, dafür darf man als Schweizer einreisen und den Optiker besuchen. Aber: Der Neukauf von Brillen und Kontaktlinsen ist nicht zulässig – das fällt unter den Begriff «einkaufen».