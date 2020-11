Auswertung: Wer im Fricktal besonders gerne Auto fährt – und wo sich die Töff-Hochburg befindet

Das Fricktal ist in Fahrt: Zwischen 2015 und 2020 hat die Zahl der zugelassenen Personenwagen in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden um 6,3 Prozent zugenommen. Insgesamt waren damit im Fricktal Ende September 48245 Autos registriert. Dies zeigt eine Auswertung der am Montag publizierten Motorfahrzeugstatistik 2020:

Das obere Fricktal gab dabei deutlich mehr Gas als das untere. Im Bezirk Laufenburg stieg die Zahl der Personenwagen um 8,5 Prozent, im Bezirk Rheinfelden um 4,6 Prozent.

Viele Gründe für die unterschiedliche Entwicklung

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden sind immens. In Mumpf schnellte der Autobestand zwischen 2015 und 2020 um 21,9 Prozent empor. Dahinter folgen – ebenfalls mit einem Wachstum von mehr als zehn Prozent – Oeschgen, Kaisten, Wittnau und Laufenburg

Ganz anders in Schwaderloch und Olsberg. In diesen beiden Gemeinden ging die Zahl der Personenwagen sogar zurück. Schwaderloch verzeichnete ein Minus von 1,4 Prozent, Olsberg gar ein solches von 6,0 Prozent. Am meisten Autos waren Ende September in Rheinfelden zugelassen (6701), am wenigsten in Olsberg (264).

Gründe für die unterschiedliche Entwicklung gibt es viele. Ein ist die Siedlungsstruktur, ein zweiter die verkehrstechnische Erschliessung und ein dritter das Bevölkerungswachstum.

Motorisierungsgrad stieg um rund zwei Prozent

Aufschluss darüber, ob nicht nur der Fahrzeugbestand, sondern auch der Motorisierungsgrad zugenommen hat, gibt die Zahl der registrierten Autos pro 1000 Einwohner. Auch diese Ziffer stieg seit 2015 an; im oberen Fricktal um 1,9 Prozent auf 640,9 Autos pro 1000 Einwohner. Im unteren Fricktal liegt dieser Wert aktuell bei 576,2, was einem Plus von 2,2 Prozent gegenüber 2015 entspricht.

Die deutliche Differenz zwischen dem Bezirk Laufenburg und Rheinfelden ist insbesondere der Stadt Rheinfelden geschuldet, die mit 497,1 Autos pro 1000 Einwohnern die mit Abstand niedrigste Fahrzeugquote aufweist: