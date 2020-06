Am Sonntag steht die Pfarrwahl an: Die Reformierte Kirche Frick starten neu durch

Für Jäggi ist es auch eine Art Heimkommen. Ist er doch in Frick aufgewachsen, wo sein Vater schon reformierter Pfarrer war. Theologiestudium an der Uni Basel, Ordination in Lenzburg, erste Pfarrstelle im Bündnerland – das sind Jäggis Stationen, bevor es ihn 1999 nach ­Ostermundigen, in die Agglomeration von Bern, zog.

Wieder mehr an die Front als Motivation

6000 Schäfchen ist die dortige Gemeinde gross. «Da bleibt nicht viel Zeit für die direkte Arbeit mit den Leuten, da sind die Tage mit viel Administration gefüllt», sagt Jäggi. «Wenn ich nochmals wechseln sollte, dann nur, wenn ich im neuen Job wieder mehr an die Front kann», nennt er als Motivation für die Bewerbung in Frick. Bei nur etwa der Hälfte an Reformierten im oberen Fricktal könne er ­wieder mehr in pfarramtliche Grundaufgaben investieren, denkt er.