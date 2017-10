«Ja, ich will.» Über 2500 Mal hat Adrian Keller, Leiter des Regionalen Zivilstandsamts Rheinfelden, diese Worte in seiner Laufbahn schon gehört; über 1250 Paare hat er bereits in den Hafen der Ehe geführt. Auch Martina Wirthlin, Leiterin des Regionalen Zivilstandsamts Laufenburg, hat bereits eine stattliche Anzahl an Trauungen durchgeführt: «Stand heute sind es genau 826», sagt sie. «Nein gesagt, hat zum Glück bisher noch niemand.» Kurzfristige Absagen seien dagegen schon vorgekommen.

Beliebt: Sommer und Freitage

Die Zahl der Trauungen ist in den letzten Jahren konstant. Für 2017 Jahr werden in Laufenburg rund 130 Trauungen erwartet. Knapp doppelt so viele – schätzungsweise 240 bis 250 – werden es in Rheinfelden sein. Der Grossteil davon ist bereits erfolgt. Die beliebtesten Hochzeitsmonate sind Mai bis September. «In dieser Zeit haben fast 70 Prozent aller diesjährigen Trauungen stattgefunden», so Wirthlin.

Bei Verliebten beliebt sind nicht nur die Sommermonate, sonder auch die Freitagstermine. «Weil Ziviltrauungen in der Regel nur wochentags stattfinden, nutzen die meisten Paare die Gelegenheit, ein verlängertes Wochenende daraus zu machen», sagt Adrian Keller. Wer seine Zivilhochzeit an einem Samstag feiern will, ist in der Terminwahl eingeschränkt: In Rheinfelden legt das Zivilstandsamt sechs Samstage pro Jahr fest, in Laufenburg sind Trauungen meist am ersten Samstag des Monats möglich. Mit bis zu fünf Trauungen pro Tag seien die Samstagtermine in den Sommermonaten alle sehr gut gebucht gewesen so Wirthlin. Sie überflügelten in Laufenburg sogar den 7. 7. 2017, an dem sich «nur» vier Paare das Ja-Wort gaben. In Rheinfelden hält das Schnapszahl-Datum dagegen den diesjährigen Rekord – passenderweise mit sieben Trauungen.

Trauung im Freien nicht möglich

Die Gesellschaftsgrösse liege im Durchschnitt bei 10 bis 15 Personen, sagt Wirthlin. «Während der ‹Hochsaison› haben wir jedoch oft grosse Gesellschaften mit 25 bis 40 Personen.» Viele Paare äussern dabei den Wunsch, auf dem Rhein oder sonst im Freien zu heiraten. Dies ist mit der aktuellen Gesetzgebung nicht möglich. «Trauungen sind nur in den Trauungslokalen des jeweiligen Zivilstandskreises möglich», so Wirthlin.

Dem Wunsch nach persönlichen Traureden kommt Wirthlin dagegen gerne nach. Es sei immer eine schöne Herausforderung, eine passende Rede vorzubereiten. In Laufenburg werden zudem auch Trauungen in Englisch, Französisch oder zweisprachig angeboten. Im Vorfeld werde sie auch oft um Rat für das weitere Programm oder FotoLocations gefragt, so Wirthlin weiter. «Da helfen meine Kollegin und ich so gut wir können gerne weiter.» Auch in Rheinfelden setzt Keller alles daran, den Paaren eine «wohlbefindliche und angenehme Ziviltrauung» zu bieten. «Ich halte es jedoch nicht für die Aufgabe des Staates, dass Zivilstandsbeamtinnen und -beamte zu ‹Weddingplanern› werden.»