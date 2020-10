Abgewähler SP-Grossrat Werner Erni: «Das wird mich eine Weile beschäftigen»

Als Mitgrund dafür wiederum vermutet Erni die Diskussionen rund um die Mittelschule und die Testplanung. «Von gewissen Personen und in den Medien wurde das teilweise so portiert, als sei die SP Möhlin generell gegen eine Testplanung für die Mittelschule – wobei ich an dieser Stelle nochmals betone: Das sind wir nicht. Trotz aller Versuche, hier Klarheit zu schaffen, hat sich diese Meinung hartnäckig gehalten und ich musste dafür oft den Kopf hinhalten.»

Parteiübergreifend der sechstbeste Kandidat

So oder so: Rheinfelden war sicher mitentscheidend. Binder holte hier doch ganze 161 Stimmen mehr als Erni. Seine Interpretation ist also legitim. Allerdings hat es Binder daneben nicht nur geschafft, in der eigenen Gemeinde Magden mehr Stimmen zu holen (533) als Erni in seiner Gemeinde Möhlin (513). Sondern sie schaffte es auch, in Möhlin deutlich mehr Stimmen zu holen (370) als Erni in Magden (214). Auch aus diesen beiden Gemeinden resultiert für Erni so ein Minus von 176 Stimmen gegenüber Binder. Insgesamt schwang die Magdenerin in 9 der 14 Gemeinden des Bezirks gegenüber Erni obenauf – deutlich besser war er nur in Zeiningen.

«Carole ist eine starke und sympathische Kandidatin mit einem grossen Netzwerk», sagt Erni. Einen weiteren Grund sieht Werner Erni im Wahlsystem, konkret: dem Doppelten Pukelsheim. Denn: «Rein von der Anzahl Stimmen her, wäre ich im Bezirk parteiübergreifend auf dem sechsten Platz.» Die SP-Spitzenkandidaten Erni, Binder und Claudia Rohrer traten auf Plakaten und im Wahlkampf gemeinsam auf – für einen dritten Sitz reichte es der SP allerdings bei weitem nicht, im Gegenteil: Sie verlor im Bezirk wie im Kanton gar Anteile.

Werner Erni blickt trotz grosser Enttäuschung in die Zukunft. «Ich möchte mich weiterhin politisch engagieren», sagt er. So bleibt er – «natürlich sofern ich wiedergewählt werde» – Präsident der SP Möhlin. Daneben wird ab kommendem Jahr wieder viel Zeit frei. In dieser möchte er sich «Dingen widmen, die während meiner Zeit im Grossrat etwas zu kurz kamen», wie er sagt. Dem kulturellen Bereich etwa, wo er unter anderem als Musiker wieder aktiver werden möchte. Erni verweist allerdings auch darauf: Er wäre als Nachrutscher für den Grossen Rat in der Pole-Position. Ein Comeback scheint also nicht ausgeschlossen. Erst aber einmal denkt er an seine Nachfolgerin Carole Binder: «Ich kenne sie und schätze sie sehr. Daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Im Gegenteil: Ich wünsche ihr alles Gute und viel Erfolg in ihrer neuen Aufgabe.»