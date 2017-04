Für Markus (Name geändert) brach eine Welt zusammen, damals, am 17. November 2014. Ein Montag war es, er erinnert sich «noch so, als wäre es gestern gewesen».

Sein Chef hatte ihn ins Büro beordert, hiess ihn barsch, Platz zu nehmen. Ohne Handschlag, ohne «Wie geht es?»-Floskel, einfach nur: «Setz dich.» Kaum sass er, hatte der heute 52-jährige Schweizer auch schon die Kündigung in der Hand.

Das wars. Nach rund 20 Jahren im Betrieb, in dem er schon auch schon seine Lehre gemacht hatte. Seine Version der Geschichte interessierte niemanden. «Ich wurde nicht einmal gefragt, was los war.»

Markus schüttelt den Kopf, driftet in Gedanken ab zu jenem «verhängnisvollen Montag». Ein regnerischer Tag wars, mit knapp zehn Grad für den November nicht allzu kühl. Markus lacht. Bitter. Für ihn wurde es der frostigste und verregnetste Tag «ever». «Wenn ich wenigstens die Gelegenheit bekommen hätte, mich zu erklären, wäre ich schon zufrieden gewesen.»

Markus atmet tief durch. Dann sprudelt seine Geschichte nur so aus ihm heraus. Er will erzählen, will vielleicht auch hören: Das war nicht fair.

Markus wuchs im selben Dorf auf, in dem er heute wieder wohnt, besuchte die Sekundarschule, begann zwei Lehren, brach beide ab, «weil sie nichts für mich waren», jobbte ein Jahr lang in einem Baubetrieb. Seine Grosseltern fanden: Bueb, das ist auf Dauer nichts für dich, und eines Tages sagte sein Grossvater, er wisse eine Lehrstelle als Maschinenoperateur. Markus meldete sich, weil ihn der Beruf interessierte, und, ja, vielleicht auch, weil bereits der Grossvater und der Vater in derselben Firma die Lehre gemacht hatten. Er bekam die Lehrstelle.

Nach der Lehre wollte Markus zuerst einmal die Welt entdecken, reiste viel, arbeitete mal hier, mal da, oft als Messebauer. «Ein halbes Jahr arbeiten, ein halbes Jahr frei» war seine Devise. Über 40 Länder habe er bereist, «eine Superzeit». Auf einer der Reisen, er war gerade auf den Philippinen, lernte er seine spätere Frau kennen. Sie heirateten, bekamen zwei Kinder – und wurden im Fricktal sesshaft.

Schäden an zwei Mietautos

Markus nahm eine Festanstellung bei seinem ehemaligen Lehrbetrieb an, wechselte zweimal intern den Job, «weil mir die Stellen zu monoton waren», erhielt einen Job als Hochspannungsmonteur. «Der Wahnsinn, meine absolute Traumstelle», sagt er. Die Hälfte der Zeit war er in der Schweiz, die andere Hälfte auf Baustellen rund um die Welt.

Zweimal hatte er einen Schaden an einem Mietauto. «Das ist dumm gelaufen», sagt er. Beim ersten Mal, in Norwegen, war das Fahrzeug auf seinen Arbeitskollegen gemietet; die Versicherung zahlte nicht. Beim zweiten Mal sah er einen Riss in der Frontscheibe nicht; die Firma musste zahlen – und der Chef verwarnte ihn.

Der Chef. Das ist so eine Sache, sagt Markus. Er habe es immer gut gehabt, bis der Neue kam. Da stimmte die Chemie von Anfang an nicht. Wieder lacht Markus. Wieder bitter. «Ich wollte ein Jahr vor der Kündigung intern wechseln, weil ich das Reisen gesehen hatte.» Der damalige Chef überredete ihn, nicht zu wechseln. «Heieiei», entfährt es Markus. «Hätte ich doch nicht auf ihn gehört. Dann wäre heute noch alles im Lot.»

Im November 2014 schickt ihn seine Firma nach Israel. Er knickt mit dem Fuss um und das Knie, das er schon einmal operieren musste, schwillt wieder an. «Die Schmerzen waren heftig.» Er sagt seinem Arbeitskollegen, er könne nicht auf die Baustelle, er bleibe ein, zwei Tage im Hotel, gehe zum Arzt oder fliege nach Hause, wenn es nicht besser werde.

Der Kunde schickt ein Mail an die Zentrale in der Schweiz. Es gehe nicht an, dass man zwei Monteure bestelle und nur einer auf der Baustelle sei. Markus erhält ein Mail vom Chef, er solle sofort zurückkommen und sich am Montag im Büro melden. Markus fliegt am 14. November, einem Freitag zurück, geht zum Hausarzt. Der sieht das Knie, schickt ihn in die Röhre und schreibt ihn krank.

Die Kündigung erhält Markus am Montag trotzdem, das Knie interessiert niemanden. Die Kündigungsfrist beginnt ab dem Tag zu laufen, an dem er wieder gesund ist. «Die Kündigung war ein Schock. Noch zwei Monate vorher bekam ich in der Qualifikation ein ‹sehr gut›.»

Am 1. Juli 2015 wird Markus arbeitslos.

Markus ist da noch optimistisch, schnell wieder eine Stelle zu finden. «Schliesslich habe ich viel Erfahrung.» Er bewirbt sich, ruft Leute aus seiner Branche an, die er kennt. Nichts. Überall heisst es: Keine Stelle frei. Oft auch: «Sorry, wir bauen gerade Personal ab».

Jeden Monat verschickt er mindestens 15 Bewerbungen, quer durch die ganze Schweiz. Oft hört er gar nichts, manchmal wird er sich zumindest zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Doch jedes Mal erhält er die gleiche Antwort: «Es tut uns leid, aber wir haben uns für einen anderen Bewerber entschieden», einen, der die Kriterien besser erfülle.