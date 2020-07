1600 km im Taxi und 29 Kontrollen: Zwei Fricktaler erleben eine abenteuerliche Heimreise aus Argentinien

So hatten sich Franz Häseli und seine Tochter Céline ihre Rückreise aus Argentinien definitiv nicht vorgestellt. Statt bequem vor Ort in ein Flugzeug zu steigen, mussten sie im Taxi mehr als 1600 Kilometer quer durch Argentinien bis an die Grenze zu Brasilien fahren und von dort weiter nach São Paulo.

An der Grenze, die nur für sie geöffnet wurde, hatten sie 22 Stunden Taxifahrt und 29 Polizeikontrollen hinter sich. Beim letzten Kontrollposten schienen die beiden Fricktaler sogar unsanft zu stranden. «Wir gelangten nur mit Beziehungen ans Ziel», ist sich Häseli bewusst.

Doch der Reihe nach. Franz Häseli (57), grosser Südamerika-­Fan seit über 30 Jahren, führt jedes Jahr Individual- und Kleingruppenreisen nach Kolumbien, Argentinien und Brasilien durch. Im Januar reiste er zusammen mit seiner 21-jährigen Tochter Céline nach Argentinien und führte zwei Gruppen durch Kolumbien. Am 13. März kehrte er nach Salta zurück, Ende März erwartete er die nächste Gruppe. Ende April wollten Häselis in die Schweiz zurückfliegen.

Anfänglich an ein schnelles Ende geglaubt

Doch dann kam Corona. «Wir waren wenige Tage in Salta, als der Lockdown kam.» Ganz am Anfang dachte Häseli noch: «Das geht schnell vorbei.» Er war zuversichtlich, dass er die geplante Reise Ende März durchführen kann.

Es kam anders. Alles wurde stillgelegt. Flüge, öffentlicher Verkehr, (Nacht-)Leben. Nur einkaufen blieb erlaubt. «Schlimm war, dass man kaum an Informationen kam.» Und wenn, entpuppten sie sich allzu oft als Gerüchte. «Viele Einheimische hatten keine Ahnung, was los war», erzählt er. Er wusste durch Kontakte nach Hause, was Sache war. Informationen holten sich die beiden auch im Internet – wenn sie dann mal Verbindung hatten.